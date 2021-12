Le MIUI 13 est enfin arrivé ! Xiaomi mise encore plus fort sur son écosystème

On a parlé de MIUI 13 et de ce que Xiaomi préparait depuis longtemps pour ses smartphones. Ceci est enfin arrivé et montre qu’une grande partie de ce qui était attendu est présent, ce qui promet que cette personnalisation Android sera encore meilleure.

Après avoir fait connaissance avec les nouveaux Xiaomi 12 et Watch S1, il est temps que le nouveau système d’exploitation prenne forme et se prépare à frapper les smartphones. Les nouveautés sont nombreuses et changent complètement l’offre de la marque.

MIUI 13 est arrivé et ses améliorations

Étant l’un des skins de personnalisation les plus connus de l’univers Android, MIUI est toujours un thème qui suscite beaucoup de curiosité. Ceci étant l’évolution d’Android 12, cela a apporté encore plus d’intérêt aux utilisateurs de Xiaomi.

La nouvelle version a été présentée hier, avec le nouveau Xiaomi 12 et plusieurs autres produits. C’est l’évolution naturelle de la version précédente, bien qu’elle apporte plusieurs nouveautés, toujours axées sur la convivialité et la sécurité des utilisateurs.

L’une des premières nouveautés est un renouvellement complet des widgets mis à disposition des utilisateurs. Ceux-ci continueront à avoir des informations essentielles pour l’utilisateur, mais ils ont un nouveau design et deviennent ainsi plus fonctionnels pour la vie de tous les jours.

Xiomi apporte votre personnalisation au système Android

Il faut aussi désormais s’appuyer sur le Mi Magic Center, un point de connexion central pour les différents appareils de la marque. Bien entendu, après cette union, la porte du partage d’informations et de fichiers entre ces appareils Xiaomi est ouverte.

Les changements dans MIUI 13 se poursuivent avec des changements dans les images d’arrière-plan qui sont encore une fois améliorés et adaptés à Material You sur Android. Ainsi, ils ajustent la couleur du système d’exploitation et deviennent encore plus adaptés.

Ce nouveau système de Xiaomi aura également une meilleure gestion des ressources, il sera donc globalement plus efficace. Il y a même une nouvelle police créée et dédiée à cette nouvelle version de la personnalisation Android que l’entreprise a créée.

Nouvelles importantes au-delà des smartphones

Il y a aussi des améliorations dans le domaine de la sécurité avec un système de détection des fraudes, qui protégera les utilisateurs. Ceci est accompli avec un système d’identification de l’appelant natif et la détection d’applications dangereuses.

Pour adapter MIUI 13 à encore plus d’équipements, Xiaomi a créé une version spécifique pour ses tablettes. MIUI 13 Pad apporte des améliorations multitâches, des fenêtres flottantes avec plus de fonctionnalités et encore plus de fonctionnalités au Xiaomi Smart Pen et au Xiaomi Pad Keyboard.

La marque va encore plus loin et souhaite faire de ce système le centre de son écosystème. Ainsi, en plus des smartphones et tablettes, des versions dédiées aux montres connectées, aux téléviseurs, à la maison et à d’autres domaines feront bientôt leur apparition.