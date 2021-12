Musk critiqué pour le risque de collision entre Starlink et la station spatiale chinoise

L’ambitieuse mission d’Elon Musk a été, petit à petit, réalisée par SpaceX, avec l’envoi de satellites qui formeront Starlink. Cependant, tout le monde n’est pas content. Après tout, les réseaux sociaux chinois ont critiqué le millionnaire pour le risque de collision entre ses satellites et la station spatiale.

La quantité excessive d’objets dans l’espace n’est pas un problème récent, mais il a acquis de l’importance, favorisé par l’inquiétude croissante concernant les collisions.

La Chine a déposé une plainte auprès de l’agence des Nations Unies (ONU) chargée de la sécurité spatiale, affirmant que sa station spatiale avait été contrainte de prendre des mesures préventives afin d’éviter une collision avec les satellites lancés par SpaceX.

Le document a été présenté plus tôt ce mois-ci à l’agence des Nations Unies et indique que les satellites de Starlink ont ​​eu deux « rencontres rapprochées » avec la station spatiale chinoise les 1er juillet et 21 octobre.

Depuis que la Chine a pris des mesures préventives concernant ces rencontres, les utilisateurs des réseaux sociaux chinois ont critiqué Elon Musk. Alors que la nouvelle de la plainte se répand, les utilisateurs de Weibo qualifient les satellites de « juste un tas de déchets spatiaux » et les décrivent comme des « armes de guerre spatiale américaines ».

En outre, un utilisateur a déclaré que « les risques de Starlink sont progressivement exposés » et que « l’ensemble de la race humaine paiera pour ses activités commerciales ».

Le problème des objets excédentaires dans l’espace n’est pas nouveau et les scientifiques ont exhorté les gouvernements à partager des informations afin de réduire le risque de collisions. En fait, en novembre, la NASA a rapporté que les astronautes de la Station spatiale internationale avaient été contraints de prendre des mesures d’urgence après l’approche des débris d’un satellite russe détruit. À cette époque, Elon Musk avait révélé que les orbites de certains satellites Starlink avaient été ajustées pour réduire les risques de collisions.