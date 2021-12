Xiaomi Watch S1: Découvrez une autre surprise que la marque a présentée aujourd’hui

Aujourd’hui est un jour important pour Xiaomi. La marque a eu son grand événement et a présenté de nombreuses nouveautés, ne se limitant pas aux smartphones. Il y a plus de surprises et l’une d’entre elles est la Xiaomi Watch S1, la nouvelle smartwatch qui renouvelle totalement la ligne de la marque.

Cette smartwatch change beaucoup de ce que Xiaomi a sur le marché, misant sur des matériaux nobles. Watch S1 est déjà une réalité et veut conquérir le marché où les nombreuses propositions remarqueront certainement cette proposition.

La nouvelle montre connectée Watch S1

C’est lors de l’événement Xiaomi que la marque a présenté une énième de ses nombreuses propositions. Ce n’est pas la première fois que le pari sur ce marché, mais maintenant il se concentre sur une smartwatch premium et construite avec des matériaux nobles et de meilleure qualité.

Ainsi, la Watch S1 a un design circulaire, mais mise sur des formes plus classiques et élégantes. Pour autant, et avec son aspect plus classique, il reste un allié intéressant pour chacune des 117 activités sportives qu’il propose.

Un affichage généreux sur cette montre premium

L’écran de 1,43 pouces est de taille généreuse, et sur le côté droit on retrouve deux boutons physiques pour contrôler les différentes fonctions disponibles. Sa principale particularité réside dans le fait qu’il est recouvert d’une glace saphir. Cela vous donne une résistance de 9 sur l’échelle de Mohs (qui mesure la résistance des matériaux).

Cet écran a également une résistance à l’eau de 5 ATM. Par conséquent, il permet de se baigner ou de nager en surface, mais il n’est pas adapté à la plongée. Des bracelets en cuir ou en silicone différencieront les deux variantes et les prix. Ceux en cuir sont marron et bleu, et le bracelet en caoutchouc est noir et correspond également au boîtier noir de cette version.

Xiaomi mise beaucoup sur l’autonomie

L’autonomie est l’un des points forts et selon le fabricant, la Xiaomi Watch S1 supportera 12 jours avec une utilisation normale et jusqu’à 24 jours avec le mode d’économie de batterie. Xiaomi a également indiqué qu’il est possible de passer et de recevoir des appels directement depuis la montre grâce à sa connectivité Bluetooth.

La nouvelle Xiaomi Watch S1 sera disponible en Chine pour le moment, et il n’y a toujours aucune information sur sa disponibilité dans d’autres pays. Les prix des 2 modèles seront les suivants : Bracelet en silicone : 1 099 yuans (152 euros) et bracelet en cuir : 1 199 yuans (166 euros).