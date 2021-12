Darktable est une alternative gratuite et multiplateforme à Adobe Lightroom

Darktable gère vos négatifs numériques dans une base de données, vous permet de les visualiser via une table lumineuse zoomable et vous permet de développer des images brutes et de les améliorer.

Caractéristiques

Édition non destructive tout au long du flux de travail, vos images originales ne sont jamais modifiées.

Tirez parti de la véritable puissance du raw : toutes les fonctions principales de darktable fonctionnent sur des tampons de pixels à virgule flottante 4×32 bits, permettant ainsi aux instructions SSE d’accélérer.

Traitement d’image accéléré par GPU : de nombreuses opérations d’image sont rapides comme l’éclair grâce à la prise en charge d’OpenCL (détection et activation du temps d’exécution).

Gestion des couleurs professionnelle : darktable est entièrement géré par les couleurs, prenant en charge la détection automatique du profil d’affichage sur la plupart des systèmes, y compris la prise en charge intégrée du profil ICC pour les espaces colorimétriques sRGB, Adobe RVB, XYZ et RVB linéaire.

Multiplateforme : darktable fonctionne sous Linux, Mac OS X / macports, BSD, Windows et Solaris 11 / GNOME.

Filtrage et tri : recherchez vos collections d’images par balises, notation d’image (étoiles), étiquettes de couleur et bien d’autres, utilisez des requêtes de base de données flexibles sur toutes les métadonnées de vos images.

Formats d’image : darktable peut importer une variété de formats d’image standard, bruts et à plage dynamique élevée (par exemple JPEG, CR2, NEF, HDR, PFM, RAF …).

Interface utilisateur à latence zéro et zoomable : grâce à des caches logiciels à plusieurs niveaux, darktable offre une expérience fluide.

Prise de vue captive : prise en charge de l’instrumentation de votre caméra avec vue en direct pour certaines marques de caméras.

Parle votre langue : darktable propose actuellement 21 traductions : albanais, catalan, tchèque, danois, néerlandais, français, allemand, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais (brésilien et portugais), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, ukrainien.

Le puissant système d’exportation prend en charge les albums Web G+ et Facebook, le téléchargement flickr, le stockage sur disque, la copie 1:1, les pièces jointes aux e-mails et peut générer une simple galerie Web basée sur HTML. darktable vous permet d’exporter vers des images à plage dynamique faible (JPEG, PNG, TIFF), 16 bits (PPM, TIFF) ou linéaire à plage dynamique élevée (PFM, EXR).

Ne perdez jamais vos paramètres de développement d’image darktable utilise à la fois des fichiers annexes XMP ainsi que sa base de données rapide pour enregistrer les métadonnées et les paramètres de traitement. Toutes les données Exif sont lues et écrites à l’aide de libexiv2.

Automatisez les tâches répétitives : de nombreux aspects de darktable peuvent être scriptés en Lua.

Modules

Actuellement, darktable contient 61 modules d’opération d’image. De nombreux modules prennent en charge de puissants opérateurs de fusion offrant une fonctionnalité de fusion qui fonctionne sur les informations d’image entrantes et la sortie du module actuel ou à utiliser avec des masques dessinés.

Opérations de base sur les images :

Contraste, luminosité, saturation : ajustez rapidement votre image à l’aide de ce module simple.

Ombres et hautes lumières : améliorez les images en éclaircissant les ombres et en assombrissant les hautes lumières. Lisez le billet de blog d’Ulrich à ce sujet.

Recadrer et faire pivoter : Ce module est utilisé pour recadrer, faire pivoter et corriger la perspective de votre image. Il comprend également de nombreuses directives utiles qui vous aident à utiliser les outils (par exemple, règle des tiers ou nombre d’or).

Courbe de base : darktable est livré avec des préréglages généraux de courbe de base améliorés pour plusieurs modèles qui sont automatiquement appliqués aux images brutes pour de meilleures couleurs et un meilleur contraste.

Contrôles d’exposition : modifiez l’exposition de l’image en utilisant les curseurs du module ou en faisant glisser l’histogramme.

Dématriçage : Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de dématriçage lors de l’édition de fichiers bruts.

Reconstruction des hautes lumières : ce module essaie de reconstruire les informations de couleur qui sont généralement tronquées en raison d’informations incomplètes dans tous les canaux.

Balance des blancs : Un module offrant trois façons de régler la balance des blancs. Vous pouvez régler la teinte et la température ou définir la valeur de chaque canal. Le module propose également des paramètres de balance des blancs prédéfinis. Ou choisissez simplement une région neutre dans l’image pour équilibrer cela.

Inverser : Un module inversant les couleurs en fonction de la couleur du matériau du film.

Opérations d’image de ton :

Fill light : Ce module permet la modification locale de l’exposition en fonction de la luminosité des pixels.

Niveaux : Ce module offre les outils de réglage des niveaux bien connus pour définir les points noirs, gris et blancs.

Courbe des tons : Ce module est un outil classique en photographie numérique. Vous pouvez modifier la luminosité en faisant glisser la ligne vers le haut ou vers le bas. darktable vous permet de contrôler séparément les canaux L, a et b. Lisez dans l’article de blog d’Ulrich comment utiliser cette fonctionnalité.

Système de zone : Ce module modifie la luminosité de votre image. Il est basé sur le système d’Ansel Adams. Il permet de modifier la luminosité d’une zone en tenant compte de l’effet sur les zones adjacentes. Il divise la luminosité en un nombre de zones défini par l’utilisateur.

Contraste local : Ce module peut être utilisé pour accentuer les détails de l’image.

Deux modules de mappage de tons différents : Ces modules permettent de recréer du contraste pour les images HDR.

Opérations sur les images en couleur :

Velvia : le module velvia améliore la saturation de l’image ; il augmente davantage la saturation sur les pixels moins saturés que sur les pixels hautement saturés.

Mélangeur de canaux : Ce module est un outil puissant pour gérer les canaux. En entrée, il manipule les canaux rouge, vert et bleu. En sortie, il utilise le rouge, le vert, le bleu ou le gris ou la teinte, la saturation, la luminosité.

Contraste de couleur

Correction des couleurs : Ce module peut être utilisé pour modifier la saturation globale ou pour donner une teinte. Lisez le billet de blog de Johannes.

Monochrome : ce module est un moyen rapide de convertir une image en noir et blanc. Vous pouvez simuler un filtre de couleur afin de modifier votre conversion. Le filtre peut être modifié en taille et en centre de couleur.

Zones de couleurs : Ce module permet de modifier sélectivement les couleurs de votre image. Il est très polyvalent et permet toutes les transformations possibles dans l’espace colorimétrique LCh.

Balance des couleurs : utilisez lift/gamma/gain pour modifier les hautes lumières, les tons moyens et les ombres.

Vibrance : Pour une description détaillée, lisez le billet de blog d’Henrik.

Table de recherche des couleurs : appliquez des styles ou des émulations de film. Vous pouvez également modifier facilement les modifications apportées. Pour plus d’informations, vous pouvez lire cet article de blog

Gestion des profils de couleurs d’entrée/sortie/affichage

Une fonctionnalité utile qui affiche les pixels en dehors de la plage dynamique.

Modules de correction :

Tramage : Cela aide à créer des bandes dans des dégradés lisses dans l’image finale.

Netteté : il s’agit d’un outil standard de masque UnSharp pour affiner les détails d’une image.

Égaliseur : ce module polyvalent peut être utilisé pour obtenir une variété d’effets, tels que le bloom, le débruitage et l’amélioration du contraste local. Il fonctionne dans le domaine des ondelettes et les paramètres peuvent être réglés séparément pour chaque bande de fréquence.

Débruitage (moyenne non locale) : Débruitage avec lissage séparé couleur/luminosité.

Defringe : supprimez les franges de couleur sur les bords à contraste élevé.

Suppression de la brume : Ce module permet de supprimer le faible contraste et la teinte de couleur provenant de la brume et de la pollution de l’air.

Denoise (filtre bilatéral) : Un autre module de débruitage.

Liquéfaction : poussez les parties de l’image, agrandissez-les, rétrécissez-les. Plus d’informations peuvent être trouvées dans cet article de blog

Correction de la perspective : un excellent module pour déformer automatiquement les prises de vue avec des lignes droites. Consultez notre article de blog pour une introduction et des exemples.

Correction de l’objectif : correction des défauts de l’objectif à l’aide de lensfun.

Suppression des taches : La suppression des taches vous permet de corriger une zone de votre image en utilisant une autre zone comme modèle.

Débruitage profilé : En mesurant le bruit typique des appareils photo aux différents niveaux ISO, darktable est capable d’en supprimer une grande partie. Lisez cet article de blog pour plus d’informations.

Bruit brut : Le débruitage brut vous permet d’effectuer un débruitage sur des données pré-démosaïques. Il est porté depuis dcraw.

Pixels chauds : Ce module permet de visualiser et de corriger les pixels bloqués et chauds.

Aberrations chromatiques : Ce module détecte et corrige automatiquement les aberrations chromatiques.

Effets/post-traitement d’images artistiques :

Filigrane : le module de filigrane offre un moyen de restituer une superposition vectorielle sur votre image. Les filigranes sont des documents SVG standard et peuvent être conçus à l’aide d’Inkscape. Le processeur SVG de darktable remplace également les chaînes dans le document SVG, ce qui permet d’inclure des informations dépendantes de l’image dans le filigrane, telles que l’ouverture, le temps d’exposition et d’autres métadonnées.

Cadrage : Ce module permet d’ajouter un cadre artistique autour d’une image.

Virage fractionné : La méthode originale de virage fractionné crée un effet de virage linéaire à deux couleurs où les ombres et les reflets sont représentés par deux couleurs différentes. Le module de tonification splittable darktable est plus complexe et offre plus de paramètres pour peaufiner le résultat.

Vignettage : Ce module est une fonctionnalité artistique qui crée du vignettage (modification de la luminosité/saturation aux bords).

Adoucir : ce module est une fonction artistique qui crée l’effet Orton, également connu sous le nom d’adoucissement de l’image. Michael Orton a obtenu un tel résultat sur film diapositive en utilisant 2 expositions de la même scène : une bien exposée et une surexposée ; puis il a utilisé une technique pour les mélanger dans une image finale où l’image surexposée était floue.

Grain : Ce module est une fonction artistique qui simule le grain d’un film.

Highpass : Ce module agit comme un filtre passe-haut.

Passe-bas : Ce module agit comme un filtre passe-bas. Un cas d’utilisation est décrit dans le billet de blog d’Ulrich.

Vision en basse lumière : le module en basse lumière permet de simuler la vision humaine en basse lumière, offrant ainsi la possibilité de rendre les images en basse lumière plus proches de la réalité. Il peut également être utilisé pour effectuer une conversion de jour en nuit.

Bloom: Ce module booste les surbrillance et les fait fleurir doucement sur l’image.

Mappage des couleurs : transférez les couleurs d’une image à une autre.

Coloriser

Densité graduée : Ce module vise à simuler un filtre à densité neutre, afin de corriger l’exposition et la couleur de manière progressive.

Quoi de neuf:

Nouvelles fonctionnalités et modifications

Génération de vignettes plus rapide lors de l’importation.

Quelques améliorations CSS mineures.

Corrections de bugs