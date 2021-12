Bluetti Top Power Stations : des batteries puissantes et petites pour que vous ne soyez jamais à court d’énergie

Les Power Stations sont des batteries qui garantissent la charge de nombreux équipements, avec une puissance élevée, mais, dans ce cas, elles sont compactes sans perdre leur grande capacité.

Nous parlons de produits modernes et intelligents, de la marque Bluetti, idéaux à avoir chez soi pendant l’hiver pour couvrir les pénuries d’énergie naturelle, ou pour partir à l’aventure, comme camper dans la nature, pour un road trip, ou même pour le travail l’électricité, parmi de nombreux autres scénarios. Maintenant, en promotions jusqu’au 6 janvier.

Bluetti AC200P – 1699,99 €

Il s’agit d’une centrale électrique d’une énorme capacité de 2000Wh, avec un onduleur AC capable de fournir une puissance continue de 2000W et une puissance de pointe de 4800W. Il est spécialement conçu pour les appareils à haute puissance tels que les grils électriques, les perceuses, les bouilloires, les machines à café, entre autres.

La batterie incluse est composée de cellules LiFePo4, conçues pour la sécurité et la qualité de l’approvisionnement en énergie, avec un taux de décharge élevé et préparées pour plus de 3500 cycles.

Il est disponible pour un prix final de 1699,99 €, avec un code de réduction disponible sur la page produit.

Ce produit et tous les autres sont expédiés depuis un entrepôt européen, avec la livraison gratuite et sans frais de livraison supplémentaires.

Bluetti AC200P

Bluetti EB70 – 659 €

Le modèle EB70 propose 10 prises de courant, pouvant alimenter la grande majorité des produits indispensables en long voyage ou en camping, loin des prises électriques.

À partir de smartphones, d’ordinateurs, d’une cuisinière électrique ou d’un mini radiateur. Il est disponible au prix de 659 €.

Bluetti EB70

Bluetti EB55 – 559,99 €

Avec la plupart des produits ménagers à l’esprit, ce modèle EB55 convient aux produits avec une consommation maximale de 700W.

Cependant, certains produits d’une puissance inférieure à 700W peuvent avoir une puissance de démarrage plus élevée, comme la climatisation ou le tournevis électrique. Cet événement peut activer le mode de protection contre les surcharges et il est donc recommandé de sélectionner les produits avec une marge suffisante, par rapport à toute leur gamme de consommation d’énergie.

Le modèle EB55 est disponible au prix de 559,99 €.

Bluetti EB55

Bluetti AC50S – 459 €

Le modèle AC50S, le plus modeste de cet ensemble, a une capacité de 500Wh. Il est conçu pour servir d’alimentation électrique de dernier recours, comme en cas de panne de courant à la maison ou d’utilisation occasionnelle à l’extérieur de la maison et loin des prises électriques.

Il est idéal pour recharger des produits électroniques ou alimenter des équipements électriques d’une puissance inférieure à 300W. La conception compacte et légère le rend parfait pour une utilisation facile à la maison, en caravane ou en camping. Le prix réduit est de 459 €.

Bluetti AC50S

Toutes les centrales électriques mentionnées dans cet article peuvent être alimentées par des panneaux solaires portables, également disponibles. Les produits sont expédiés depuis un entrepôt européen, avec la livraison gratuite et sans frais de livraison supplémentaires. Ces promotions sont disponibles jusqu’au 6 janvier.