L’affaire semble inquiéter les autorités d’Irlande du Nord. La police a reçu huit observations inexpliquées en 2021, y compris des lumières blanches et des « images étranges » sur le circuit de vidéosurveillance. Il y a des rapports de soucoupes volantes planant dans les montagnes, de lumières clignotantes qui disparaissent mystérieusement et d’images enregistrées que personne ne semble être en mesure d’expliquer.

Certains commentateurs rapportent qu’avec l’augmentation du temps passé par les gens « piégés à la maison » à cause de COVID, ils ont peut-être été plus attentifs et ont détecté quelque chose « extraterrestre ».

Folie ou juste quelque chose de bizarre à expliquer ?

Le thème a été très populaire en 2021, même dans le contexte de la défense nationale, les États-Unis jouant un rôle clé pour rendre l’affaire plus sérieuse. Cependant, comme le rapporte le journal The Guardiam, l’Irlande du Nord semble déjà avoir plusieurs observations qui, selon les gens, sont liées aux extraterrestres.

Des disques mystérieux sur la montagne Slemish dans le comté d’Antrim aux images étranges vues sur CCTV, les observations inexpliquées ont de nouveau augmenté en Irlande du Nord cette année. La police a reçu huit observations en Irlande du Nord en 2021, une augmentation par rapport à six de ces observations en 2020 et quatre en 2019.

Selon les autorités, ceux-ci comprenaient un rapport d’observation d’un vaisseau spatial et de lumières clignotantes dans la région de Downpatrick le 17 janvier. Cependant, il remet la question à l’ordre du jour en mai, lorsque la police a reçu deux rapports d’observations, l’une de lumières blanches suivant un hélicoptère dans la région de Maghaberry et un étrange disque vu dans le ciel dans la région de Slemish du comté d’Antrim au fin du mois.

En juillet, il y a eu un rapport d' »images étranges » sur CCTV dans une maison de la région de Newtownabbey et un objet en forme de dôme avec huit lumières dans le ciel a été signalé dans la région de Saintfield.

En septembre, un rapport a été reçu dans la région de Lisburn faisant état d' »extraterrestres dans la chambre », tandis qu’en octobre, un patient détenu a déclaré avoir été enlevé par des extraterrestres.

Le rapport final pour l’année faisait état de « lumières brillantes inhabituelles dans le ciel » en novembre.

Les ovnis n’ont peut-être rien à voir avec les extraterrestres

Les rapports d’observations d’OVNI dans la base de données du service de police d’Irlande du Nord (PSNI) incluent des objets volants non identifiés (OVNI); phénomènes aériens; phénomènes aériens non identifiés; lumières dans le ciel; extraterrestres et extraterrestres.

Un porte-parole du PSNI a déclaré qu’aucune enquête n’avait été menée sur ces incidents.

Nick Pope, qui avait l’habitude d’enquêter sur les rapports d’observations d’OVNI pour le ministère de la Défense (MoE), a déclaré qu’il était possible pour plus de personnes de passer plus de temps à la maison pendant la pandémie, ce qui pourrait expliquer une augmentation des observations signalées.

Covid-19 et les blocages ont peut-être joué un rôle, les gens ayant plus de temps pendant la pandémie et détectant peut-être des choses qui auraient pu passer inaperçues auparavant. Une autre possibilité est que les gens suivent la situation aux États-Unis, où le Congrès prend la question au sérieux et le Pentagone a lancé une nouvelle initiative sur les ovnis.

Cependant, Pope a déclaré qu’il pensait que le nombre réel d’observations était beaucoup plus élevé. En effet, depuis 2009, le ministère de la Défense a cessé d’enquêter sur ces observations. L’ancien responsable de ce domaine a déclaré que si le MoU s’intéressait à nouveau au sujet, beaucoup d’autres pourraient être signalés.