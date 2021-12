Savez-vous ce que signifient les icônes du centre de contrôle sur Apple Watch ?

L’Apple Watch est une fabuleuse machine qui a conquis plus de 100 000 utilisateurs. Cet appareil offre de nombreuses fonctionnalités utiles dans les petits et grands détails de la vie quotidienne. Répondre ou passer un appel téléphonique, rappeler des rendez-vous, lire les messages des services les plus variés, donner des commandes vocales à Siri, éclairer le chemin, écouter des informations sur la santé et le bien-être… et bien plus encore. Tout cela sur un petit écran.

L’un des lieux d’interaction avec l’utilisateur est le centre de contrôle. À l’intérieur, il y a des icônes qui ne sont pas toujours rapides à percevoir. Aujourd’hui, nous vous apportons des informations détaillées sur la signification de ces symboles.

Utilisation du centre de contrôle sur Apple Watch

Le centre de contrôle offre un moyen simple de vérifier la batterie, de couper le son de la montre, de sélectionner un mode de concentration, d’utiliser l’Apple Watch comme lampe de poche, de mettre l’Apple Watch en mode avion, d’activer le mode Afficher, etc.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer quelques informations que vous ne connaissez probablement pas sur ce site sur watchOS.

Ouvrir ou fermer le centre de contrôle

Centre de contrôle ouvert : sur l’écran, balayez vers le haut. Sur d’autres écrans, appuyez longuement sur votre doigt en bas de l’écran, puis balayez vers le haut.

Centre de contrôle fermé : faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l’écran ou appuyez sur la couronne numérique.

Alors que signifie chacune des icônes ?

Il est important de savoir comment utiliser ces icônes, car elles sont essentielles pour améliorer l’expérience utilisateur. Vous savez peut-être ce que font la grande majorité, mais il y en aura peut-être même que vous ne connaissez pas.

Vérifier l’état du centre de contrôle Apple Watch

Les icônes d’état en haut du centre de contrôle vous fournissent des informations sur les paramètres courants de votre Apple Watch. Par exemple, une série de petites icônes peut indiquer que l’Apple Watch est connectée à l’iPhone, que le mode avion est activé et qu’une application a demandé l’emplacement.

Pour plus de détails, appuyez simplement sur le groupe d’icônes en haut du centre de contrôle.

Réorganiser le centre de contrôle Apple Watch

Vous pouvez réorganiser les boutons du centre de contrôle en procédant comme suit :

Appuyez et maintenez votre doigt en bas de l’écran, puis balayez vers le haut pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites défiler le panneau du centre de contrôle et appuyez sur « Modifier ». Faites glisser un bouton vers un nouvel emplacement. Une fois terminé, appuyez sur OK.





Il est possible de supprimer des boutons du centre de contrôle en suivant ces étapes :

Appuyez et maintenez votre doigt en bas de l’écran, puis balayez vers le haut pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites défiler le panneau du centre de contrôle et appuyez sur « Modifier ». robinet dans le coin du bouton que vous souhaitez supprimer. Une fois terminé, appuyez sur OK.

Pour restaurer un bouton que vous avez supprimé, ouvrez le Centre de contrôle, appuyez sur « Modifier », puis appuyez sur dans le coin du bouton que vous souhaitez restaurer. Une fois terminé, appuyez sur OK.