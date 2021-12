Ce sont les premières de films et de séries Netflix pour janvier

Le compte à rebours jusqu’à la nouvelle année 2022 a déjà commencé. Disons au revoir à un 2021 toujours troublé par la pandémie de COVID-19, mais très riche en produits et contenus technologiques comme l’actualité de Netflix.

De cette façon, nous quittons aujourd’hui les films et séries qui feront leurs débuts sur la plateforme de streaming pour le mois de janvier 2022.

Pour le mois prochain, il y a plusieurs nouveaux ajouts à Netflix. Ces premières sont médiatisées par Netflix Portugal, cependant il peut y en avoir d’autres qui ne sont pas mentionnés ici.

Jour 5 – Rebelle

Un nouveau passage à l’Elite Way School commence et un ennemi familier, la société secrète Loja, menace de détruire les espoirs musicaux des étudiants de première année.

La première saison de cette nouvelle série Netflix débutera jusqu’en 2022 et sera diffusée le 5 janvier.

Rebelle

Jour 11 – L’Origine du Monde

Lorsque son cœur s’arrête de battre, Jean-Louis doit affronter son complexe d’ Odipe et faire une demande impensable à sa mère. Sinon, il mourra dans trois jours.

Ce film Netflix devrait sortir le 11 janvier.

L’origine du monde

Jour 13 – Où le désir est caché

Grace Miller est une auteure de policiers qui a le nez pour trouver des raisons et devra utiliser toute son expertise pour aider à démêler le meurtre de sa sœur.

Il s’agit d’un film original de la plateforme de streaming qui sera diffusé le 13 du mois prochain.

où se cache le désir

Jour 14 – Archive 81

Un archiviste est engagé pour restaurer les VHS endommagés et se retrouve empêtré dans un mystère impliquant la personne qui les a enregistrées, pourtant disparue, et un culte démoniaque.

La nouvelle série Netflix fera ses débuts le 14 janvier.

Archives 81

Jour 14 – Après la vie T3

Après la mort inattendue de la femme de Tony, son personnage enjoué se transforme en une attitude impulsive et insouciante. Mais certains événements parviennent à changer ce cap.

La troisième saison de cette série avec Ricky Gervais débutera le 14 janvier.

après la vie

Jour 19 – Trop chaud pour gérer T3

Ils sont célibataires et séduisants en train de socialiser dans un véritable paradis pour un prix de 100 000 dollars. Mais il n’y a pas de beauté sans faute, car ils ne gagnent que s’ils abdiquent les plaisirs du sexe.

La troisième partie de cette série Netflix devrait être diffusée le 19 janvier.

Trop chaud pour le manipuler

Jour 20 – Soin Royal

Izzy, coiffeuse new-yorkaise, accepte de travailler au mariage d’un prince charmant, mais quand la flamme s’allumera, qui l’emportera ? Amour ou devoir ?

Ce film Netflix s’ouvre le 20 du mois prochain.

traitement royal

Jour 21 – Ozark T4 – Partie 1

Un conseiller financier entraîne la famille de Chicago dans les Ozarks, dans le Missouri, où il devra blanchir 500 millions de dollars sur cinq ans pour apaiser un baron de la drogue.

La première partie de la saison quatre sera diffusée le 21 janvier.

ozark

Jour 21 – Munich au bord de la guerre

Lors de la conférence de Munich en 1983, d’anciens amis qui travaillent maintenant pour différents gouvernements deviennent des espions réticents dans une course pour révéler un secret nazi.

Ce film original de Netflix s’ouvre le 21 janvier.

Munich au bord de la guerre

Jour 25 – Neymar : le chaos parfait

Adulé dans le monde entier et véritable aimant à critiques, Neymar partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière de footballeur.

La série sur le footballeur s’ouvre le 25 janvier.

Neymar : le chaos parfait

Jour 26 – Le Pécheur 4 : Percy

Dans une petite ville de New York, un inspecteur désemparé cherche des réponses à des crimes déroutants tout en combattant ses propres démons.

La suite de cette série Netflix sera diffusée le 26 du mois prochain.

Le pécheur 4 : Percy

Jour 27 – Moi, Georgina

Il s’agit d’un portrait réel et intégral de la vie quotidienne de Georgina Rodríguez – mère, influenceuse numérique, entrepreneure et partenaire de Cristiano Ronaldo.

La première saison de cette série sera diffusée le 27 janvier.

moi, géorgine

Jour 28 – Devenir curieux avec Jonathan Van Ness

Jonathan Van Ness laisse libre cours à votre curiosité pendant que vous vous promenez entre collations et perruques dans un podcast rempli d’experts et d’invités spéciaux.

Cette série Netflix sera diffusée le 28 janvier.

Être curieux avec Jonathan Van Ness

Jour 28 – Feria : La lumière la plus sombre

Deux sœurs doivent faire face à une nouvelle réalité marquée par des éléments surnaturels lorsqu’elles découvrent que leurs parents ont participé à un rituel à l’issue mortelle.

La nouvelle série originale de la plate-forme fera ses débuts le 28 du mois prochain.

Feria : la lumière la plus sombre

Allez-vous voir l’une de ces premières sur Netflix ?