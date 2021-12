Commencez 2022 avec un site Web ou une boutique en ligne .PT

À l’approche de 2022, il est temps de planifier les résolutions pour cette nouvelle année à venir. Si vous envisagez de créer une entreprise, si vous venez de créer votre entreprise, ou si vous souhaitez simplement donner vie à une idée qui est en gestation, c’est le bon moment !

Profitez de votre soif de changement et de toute la motivation de cette période pour lancer votre projet dans le monde en ligne.

Trouvez le domaine .PT parfait pour votre site Web ou votre boutique en ligne

Lorsque vous choisissez le domaine parfait pour donner vie à votre projet en ligne, faites attention à tous les détails. Gardez à l’esprit que le domaine est l’endroit où commence votre présence en ligne et c’est votre identité en ligne.

Un nom de domaine Internet est composé du nom de domaine et de l’extension/TLD (Top-Level Domain). Lors du choix du domaine de votre projet, site web ou boutique en ligne, vous pouvez choisir le nom de l’entreprise ou du projet que vous souhaitez lancer, ou, si vous en avez envie, vous pouvez choisir un nom plus créatif.

Nous vous conseillons, lors de votre processus de sélection de domaine, de tester différentes idées de noms de domaine pour voir s’ils sont toujours disponibles pour l’enregistrement. Vous pouvez avoir une idée géniale pour votre domaine, développer tout le contenu et, lors de votre inscription, être surpris pour la pire des raisons : le domaine n’est pas disponible !

Pour vous aider à relever le défi exigeant du choix d’un nom de domaine, nous avons cinq conseils utiles :

Optez pour un domaine court et simple

Choisissez un domaine facile à comprendre et à saisir

Évitez d’utiliser des chiffres ou des traits d’union

Évitez d’utiliser des chiffres

Dans la mesure du possible, se rapportent à l’entreprise ou au projet

Voici 5 conseils pour choisir le domaine parfait pour votre site Web, votre boutique en ligne, votre blog ou même votre portfolio. Vous pourrez également obtenir des informations supplémentaires sur les règles et interdictions concernant l’enregistrement de domaines .PT, ainsi que les SLD (domaines de second niveau) existant sous .PT, qui peut s’enregistrer et quelles sont les règles, dans cet article.

Pourquoi parier sur un domaine .PT ?

Le .PT est un ccTLD (domaine de premier niveau de code pays) qui vous permet d’enregistrer votre domaine avec l’extension Portugal et, par conséquent, vous aidera à segmenter géographiquement votre entreprise – au Portugal, améliorant considérablement l’emplacement de référencement de votre site Web. , étant privilégié dans les requêtes pertinentes à votre domaine d’activité.

10 raisons de parier sur un domaine .PT

Pariez sur l’identité portugaise

Contribuer au dynamisme numérique du Portugal

Améliorez le positionnement de votre entreprise sur les moteurs de recherche (Google, Bing, …)

Transmettre la sécurité et la fiabilité

Contribuer à la génération de revenus internes pour le Portugal

Résoudre les litiges avec l’autorité compétente

C’est l’une des adresses recherchées en premier

Vous permet d’associer une adresse e-mail au domaine pour une communication plus professionnelle

Il génère la confiance avec ceux qui le recherchent

Vous pouvez vous inscrire facilement et à un prix très abordable.

Pourquoi enregistrer votre .PT sur PTisp ?

PTisp est l’un des 3 plus grands agents d’enregistrement de l’association DNS.PT, gérant l’ensemble du processus sans bureaucratie ni tracas avec des prix très compétitifs. Découvrez comment enregistrer votre domaine .PT ici. Lors de l’enregistrement d’un domaine PT sur PTisp, vous avez inclus gratuitement :

Constructeur de site Web multi-pages pour créer votre boutique en ligne ou votre site Web

5 comptes de messagerie avec 2 Go chacun

Gestion DNS

Gestion des contacts

Redirection d’URL

Support réel et en portugais 24x7x365.

En plus d’enregistrer votre projet avec l’extension .PT, vous pouvez choisir d’enregistrer votre domaine avec d’autres extensions, à savoir : des gTLD et/ou d’autres ccTLD. De cette façon, vous protégerez votre marque dans le monde en ligne et gagnerez un avantage concurrentiel en termes de référencement, si vous décidez de répliquer votre site Web dans d’autres langues, par exemple.

Vous savez donc déjà, si vous souhaitez miser sur une entreprise locale, avec une présence au Portugal, si vous êtes à l’autre bout du monde, et souhaitez positionner votre entreprise sur notre marché, ou tout simplement, si vous souhaitez vous lancer votre blog tourné vers le marché national, optez pour un domaine .PT pour augmenter votre visibilité dans les moteurs de recherche et donner plus de crédibilité à votre projet « made in Portugal ».

