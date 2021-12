Xiaomi 12 – la série complète a déjà été annoncée, il y a trois smartphones

Xiaomi, bien que lors d’un événement destiné au marché chinois, a déjà fait connaître ses nouveaux smartphones haut de gamme de la série Xiaomi 12. Il existe trois modèles, comme prévu, mais il est possible que le lancement mondial ne les inclue pas tous .

Les nouveaux smartphones lancent le nouveau SoC Qualcomm et ont d’autres spécifications qui en font de véritables haut de gamme. Venez les rencontrer.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 est la version de base et partage la plupart des spécifications avec la version Pro. Le modèle Xiaomi X, en revanche, est une version avec des spécifications inférieures, y compris le processeur intégré.

Ainsi, Xiaomi 12 et sa version Pro sont livrés avec Snapdragon 8 Gen1 et proposent tous deux des versions de 8 et 12 Go de RAM. De plus, les deux lancent le nouveau MIUI 13, basé sur Android 12.

Un autre détail qui les rapproche est la caméra frontale, 32 MP avec 26 mm et enregistrement vidéo 1080p à 60fps. Ils disposent de haut-parleurs stéréo (Harman Kardon), du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC et d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

La première différence se situe au niveau de l’écran, car le Xiaomi 12 a un écran OLED de 6,28″, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FullHD+.

L’appareil photo principal, étant 50 MP dans les deux cas, dans celui-ci est de 26 mm et est aidé par un ultra large 13 MP et un téléobjectif macro 5 MP.

La batterie a 4500 mAh et se charge à 67W, à pleine puissance, avec des fils. Ce modèle sortira en noir, vert, bleu et rose.

La version Pro

La version Xiaomi 12 Pro, quant à elle, dispose d’un écran de 6,73″ avec technologie AMOLED, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 1500 nits de luminosité (contrairement au 1100 de la version de base). La résolution est également plus élevée, comptant avec 2K 1440 x 3200 pixels.

L’appareil photo de 50 MP a une ouverture de f/1,9 et 24 mm. Le téléobjectif, quant à lui, permet un zoom optique 2X et est également de 50 MP. L’ultra large fait également 50 MP et a un angle de 115º. Notez que les deux enregistrent en 8K et 4K.

Le Xiaomi 12 Pro comprend un baromètre, en tant que capteur supplémentaire par rapport à la version de base, et la batterie est de 4600 mAh avec une charge de 120W. Les smartphones partagent les mêmes couleurs.

Xiaomi 12X

Enfin, la version X est équipée d’un processeur Snapdragon 870, inférieur aux autres modèles. Il dispose d’un écran de 6,28″ avec une résolution FullHD+.

La batterie est de 4500 mAh avec une charge rapide à 67W et la chambre principale est également de 50 MP. La caméra frontale est de 32 MP.

Il comprend toutes les autres technologies de pointe associées à d’autres modèles tels que le son stéréo Harman Kardon, Dolby Atmos, Wi-Fi 6… parmi tant d’autres. Il sera disponible avec 8 et 12 Go de RAM et avec 128 Go et 256 Go de stockage.