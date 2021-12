La Chine est en colère contre Elon Musk après que les satellites Starlink ont ​​presque touché sa station spatiale

En bref : Elon Musk a divisé les opinions, la plupart des gens semblant l’aimer ou le détester. Il semble que le milliardaire ne soit certainement pas la personne préférée de la Chine. Le pays s’est plaint à l’ONU d’avoir prétendu que les satellites SpaceX Starlink se seraient presque écrasés deux fois sur sa station spatiale au cours de l’année écoulée.

Selon un document soumis par la Chine ce mois-ci au Bureau des affaires spatiales des Nations Unies, la station spatiale du pays a été forcée de déployer des mesures de prévention et de contrôle des collisions en juillet et octobre pour éviter d’entrer en collision avec les satellites Starlink.

« La Chine souhaite demander au secrétaire général des Nations Unies de diffuser les informations susmentionnées à tous les États parties au Traité sur l’espace extra-atmosphérique », indique le rapport.

SpaceX a lancé plus de 1 600 satellites en orbite terrestre basse pour activer le service Starlink qui transmet la connectivité Internet aux zones reculées. La société prévoit d’avoir entre 12 000 et 42 000 satellites dans les années à venir et a déjà reçu l’autorisation de la Federal Communications Commission des États-Unis pour en lancer jusqu’à 12 000.

Les utilisateurs du site de microblogging chinois Weibo ont réagi à la nouvelle de la plainte avec une colère dirigée contre Musk, SpaceX et les États-Unis en général. La BBC note que certains ont qualifié les satellites d' »armes de guerre spatiale américaines », ajoutant que « Musk est une nouvelle » arme « créée par le gouvernement et l’armée américains ».

« Les risques de Starlink sont progressivement exposés, toute la race humaine paiera pour ses activités commerciales », a écrit un autre.

Mais la Chine n’a pas un passé sans tache en ce qui concerne les quasi-accidents dans l’espace. Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a déclaré au Guardian : « Il est également juste de dire que la station spatiale américaine a dû à plusieurs reprises au cours des dix dernières années esquiver des pièces du test anti-satellite militaire chinois. de 2007. Ce n’est pas comme si les Chinois avaient un dossier vierge ici. Le plus grand événement de débris de tous les temps a été le test anti-satellite chinois. »

SpaceX n’a ​​pas encore commenté la question.

Décembre a été un mois mouvementé pour Musk. Non seulement il a été nommé personnalité de l’année par Time, mais le PDG a également déclaré qu’il paierait plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année, plus que n’importe quel Américain de l’histoire.