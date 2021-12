Lorsque nous parlons de crypto-monnaies, nos pensées se concentrent principalement sur les Bitcoins, qui sont les devises numériques les plus précieuses et les plus populaires d’aujourd’hui. Cependant, ce n’est une nouveauté pour personne que ce marché soit de plus en plus rempli d’autres options, que ce soit pour les débutants ou pour ceux qui connaissent déjà quelque chose sur le sujet.

Ainsi, aujourd’hui nous allons parler des 5 crypto-monnaies qui ont suscité la polémique en 2021.

Les 5 crypto-monnaies qui ont fait polémique en 2021

On parle de plus en plus de crypto-monnaies, et les utilisateurs commencent à chercher plus d’informations pour voir s’il est viable ou non de prendre des risques et d’investir sur ce marché. Certaines pièces sont plus populaires que d’autres, et d’autres sont également de plus en plus connues pour des caractéristiques pas si courantes mais accrocheuses.

En ce sens, le site Web TecMundo a collecté certaines des crypto-monnaies qui ont suscité le plus de controverses en cette année 2021, qui est presque terminée. Rencontrons-les.

Jeton Atari

Atari Token (ATRI) est une crypto-monnaie basée sur le populaire Ethereum (ETH). Mais, comme son nom l’indique, il appartient à Atari Chain LTD, qui est une filiale du géant développeur de jeux vidéo.

Mais la monnaie a déjà été impliquée dans certaines polémiques, et l’une d’entre elles est liée au footballeur Ronaldinho Gaúcho, qui en a fait la promotion sur ses réseaux sociaux après que sa valeur ait chuté de plus de 500%.

Actuellement, selon CoinMarketCap, l’Atari Token vaut 0,05124 euros.

Jeu de calmar

Squid Game (SQUID) est déjà un nom que pratiquement tout le monde connaît ou a entendu. La série particulière de Netflix a donné naissance à une crypto-monnaie non moins controversée. La pièce a été lancée pour quelques centimes seulement, mais elle valait environ 3 000 $. Cependant, peu de temps après, il a subi une chute brutale, et c’est alors que les investisseurs ont réalisé qu’ils avaient été victimes d’un coup financier.

À l’heure actuelle, la crypto-monnaie Squid Game vaut 0,06342 euros.

Flokinomie

Certains utilisateurs, conscients des tweets irrévérencieux d’Elon Musk à propos de DogeCoin, ont créé la pièce Flokinomics (FLOKIN), inspirée de l’animal de compagnie du PDG de Tesla appelé Floki.

Cette crypto-monnaie a été créée en octobre et s’est appréciée de près de 2000% en peu de temps. Selon CoinMarketCap, Flokinomics vaut désormais 0,0006002 euros.

omicron

C’est un nom que l’on associe immédiatement à la nouvelle variante du COVID-19. Cependant, ce que beaucoup ne savaient pas, c’est qu’il existait également une crypto-monnaie portant ce nom. Ainsi, pratiquement après la découverte de la variante, la pièce Omicron (OMIC) valait environ 10 fois plus, ayant atteint 560 euros fin novembre.

En ce moment, il s’est déjà dévalué et son prix actuel est de 22,79 euros.

Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) a été lancé en août 2020 et a déjà réussi à croître de plus de 90 112 600 %. Il s’agit d’une autre pièce rivale de DogeCoin et inspirée des publications du PDG de Tesla. Sa popularité a considérablement augmenté en raison des divers mèmes et controverses qui l’entourent.

Actuellement Shiba Inu vaut 0,00003228 euros, mais il valait déjà 0,00006899 euros.

Avez-vous déjà investi dans l’une de ces crypto-monnaies ?