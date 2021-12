Les APU AMD Ryzen obtiennent jusqu’à 28 % de performances en plus avec Linux 5.16

Il existe désormais de nouvelles informations importantes pour les utilisateurs d’APU AMD Ryzen. Selon ce qui a été mentionné, ces appareils peuvent obtenir jusqu’à 28 % de performances en plus avec Linux 5.16.

Ces détails ont été obtenus grâce à certains tests et toute personne possédant un ordinateur portable avec un AMD Ryzen peut vérifier et profiter de ces améliorations à partir du 6 janvier 2022.

AMD Ryzen avec 28 % de performances en plus avec Linux 5.16

Selon les informations, Linux 5.16 apporte des améliorations de performances significatives pour les utilisateurs qui ont un ordinateur portable avec AMD Ryzen APU. Pour ceux qui ne connaissent pas, APU est la désignation donnée aux puces qui intègrent des processeurs (CPU) et des cartes graphiques (GPU). Les abréviations signifient Accelerated Processing Unit ou Accelerated Processing Unit.

Ces améliorations ont été apportées aux pilotes du noyau AMDGPYU et les données montrent que des jeux comme Xonotic ont atteint des performances 28% supérieures à celles de Linux 5.15.10 avec la version Mesa 22.0-dev.

Plus précisément, un AMD Ryzen 5 5500U pour ordinateurs portables peut atteindre une amélioration des performances allant jusqu’à 14% sur le benchmark GLmarkl 2 et sur le Xonotic. Cependant, l’augmentation moyenne des performances, selon les APU, se concentre entre 5% et 10% après la mise à jour du noyau.

Ainsi, si vous possédez un ordinateur portable sous Linux et équipé d’un AMD Ryzen, vous pourrez avoir accès à toutes ces améliorations dès le 6 janvier prochain.

Selon les déclarations sur le site Web de Phoronix :

Cette amélioration avec Linux 5.16 était fascinante et est arrivée de manière inattendue. Linux 5.16 a de nombreuses nouvelles fonctionnalités, y compris des améliorations du pilote du noyau AMDGPU, mais cette amélioration des graphiques Radeon Vega a été une surprise car il n’y a pas eu d’annonce de l’optimisation et la prise en charge graphique de Vega à ce stade est assez mature. Il pourrait également s’agir d’une combinaison d’améliorations liées au processeur avec Linux 5.16. Je teste Linux 5.16 Git depuis plusieurs semaines maintenant et je n’ai pas vu cela sur des systèmes avec des graphiques Radeon dédiés. Pendant les vacances, j’ai testé plus d’ordinateurs portables et de bureau pour mieux comprendre à quel point cette amélioration est répandue.

Vous avez un ordinateur portable avec AMD Ryzen APU et Linux ? Soyez donc au courant des améliorations à venir.