Quelles sont les applications les plus téléchargées en 2021 ? Rencontrez les meilleurs Android et iOS

Apple et Google ont dans les app stores iOS et Android des atouts importants pour leurs écosystèmes et pour leurs smartphones. Celles-ci abritent les compléments nécessaires aux utilisateurs.

Avec la fin de l’année, il est temps pour les sommets d’émerger dans divers domaines. Dans cette ligne, la liste des applications les plus téléchargées et utilisées au cours de 2021 est maintenant apparue, axée à la fois sur iOS et Android, avec toutes ses propositions.

Au cours de l’année, les utilisateurs récupèrent leurs applications et choisissent leurs services préférés. Ces choix reflètent les préférences ainsi que leur adhésion et leur poids dans tous les écosystèmes.

Les applications les plus téléchargées sur Android

Dans l’univers Android, l’année 2021 a été clairement dominée par une application qui ces derniers mois a pris de l’ampleur. Nous parlons de TikTok, qui compte de plus en plus d’utilisateurs. En 2021, ce réseau social comptait plus d’un milliard de téléchargements.

La liste des applications Android suit avec quelques éléments déjà connus de ces sommets. Nous avons donc Instagram, Google Pay, SnapChat et d’autres applications Meta. Entre les deux, il existe d’autres applications moins connues sur notre marché, mais qui ont un poids élevé sur leurs marchés nationaux.

La liste des préférences de l’iOS Store

Dans l’écosystème Apple également, nous avons une liste qui est déjà bien connue. TikTok revient pour dominer, mais ici avec un accent différent sur les téléchargements. Les résultats présentés se concentrent sur les utilisateurs actifs, ce réseau social représentant 30,78 millions d’utilisateurs quotidiens.

La liste continue avec YouTube et ce n’est qu’alors que les nombreuses applications associées à la maison mère de Facebook apparaissent. La liste se termine par Netflix et Amazon, avec également des résultats très intéressants pour l’année 2021, qui s’achève désormais.

Ces données proviennent de la société EmizenTech, qui sont données comme dignes de confiance. Pourtant, la société n’a pas révélé ses sources ni la raison des différences dans les données présentées par chaque app store.