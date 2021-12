Fais attention! Le Galaxy Store de Samsung distribue peut-être des applications contenant des logiciels malveillants

Dans l’univers Android, il est normal d’avoir des magasins d’applications alternatifs créés par différents fabricants pour leurs équipements. C’est là que semble résider un nouveau problème, cette fois avec Samsung et le Galaxy Store.

Plusieurs propositions ont été découvertes dans cette boutique d’applications qui sont connues pour propager des logiciels malveillants et mettre les utilisateurs en danger. Ce n’est pas quelque chose d’extrêmement dangereux, mais Samsung doit mieux contrôler les propositions présentes dans son magasin.

L’un des problèmes avec les magasins d’applications Android est les propositions malveillantes qui utilisent des noms familiers. Il y a aussi les fameux clones qui se limitent à apporter des malwares sur les smartphones, compromettant les utilisateurs et leurs équipements.

Une découverte récente a montré la présence de plusieurs applications associées au service Showbox sur le Galaxy Store de Samsung. Il s’agissait d’un service permettant d’accéder à du contenu piraté, bien que rien ne soit stocké dans les applications. Fait intéressant, Showbox est inactif depuis près de 2 ans.

Certaines des applications trouvées ont déclenché des alarmes Google lors de leur installation. Play Protect a averti qu’ils pourraient être malveillants et qu’ils auraient un code mettant en danger les utilisateurs de Samsung et leurs données, toujours avec des logiciels malveillants.

Lors du passage de ces APK via VirusTotal, des éléments ont été découverts qui pourraient aggraver les problèmes. Les applications en question comportent certains éléments pouvant compromettre les utilisateurs, à savoir les riskwares et les adwares. Dans de nombreux cas, il y a toujours accès à trop d’autorisations.

D’autres applications, et même s’il n’y avait aucun malware présent, ces applications avaient un élément caché. Cela a permis aux applications d’exécuter du code plus tard et d’ouvrir ainsi la porte aux logiciels malveillants et à tous les autres problèmes.

Samsung devrait contrôler plus fermement les applications qu’il place sur le Galaxy Store, garantissant ainsi que de telles situations ne se répètent pas. Naturellement, Play Protect aura un mot ici et limitera l’installation de ces applications potentiellement malveillantes.