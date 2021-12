Installer des applications Android sur Windows 11 ? Il y a une autre option pour le rendre plus simple

Android sur Windows 11 a encore beaucoup à prouver aux utilisateurs, maintenant qu’il est en test sur la version Dev. Cette intégration promet beaucoup pour les utilisateurs, même s’il n’est pas simple d’installer des applications.

Certains outils ont vu le jour pour faciliter ce processus et même ouvrir la porte à d’autres applications que celles choisies par Microsoft. Maintenant, ce lot s’agrandit et il y a un nouvel outil. Il s’appelle WSA PacMan et veut faciliter la vie des utilisateurs.

Le WSA (Windows Subsystem for Android) est le pari de Microsoft pour Windows 11. Après avoir intégré Linux dans Windows 10, c’est désormais au tour d’Android et de ses apps d’arriver avec la prochaine version de son système d’exploitation.

Pour contrôler la façon dont ces applications sont installées, Microsoft a choisi une liste de celles qui sont autorisées. Bien entendu, et inhérente à Android, cette limitation a été rapidement contournée et on peut aujourd’hui installer n’importe quelle application, dans un processus qui n’était pas simple.

En même temps que la liste des applications était ouverte, il y avait aussi d’autres propositions pour simplifier et aider ce processus. Maintenant, renforçant la proposition, vient le WSA PacMan, qui est essentiellement une interface graphique pour accéder aux commandes ADB, indispensables pour installer ces applications.

Comme prévu, le WSA PacMan est très simple à utiliser. Les utilisateurs ont juste besoin d’avoir l’apk sur leur machine pour pouvoir l’installer sur Windows 11. En appelant cet assistant, il gérera l’ensemble du processus, le préparant à être utilisé.

Présent sur GitHub, il peut être vu et tout le code analysé, ce qui garantit une grande partie de sa sécurité. En plus du WSA PacMan lui-même, pour l’utiliser, vous devez également avoir le WSA actif et prêt à être utilisé sur Windows 11, c’est-à-dire dans une version de développement.

C’est encore une autre excellente alternative pour vous aider à installer des applications sur Android sur Windows 11. Cela élimine toute la complexité de ce processus et ouvre la porte à une longue liste d’applications qui peuvent être installées et utilisées sur ce nouveau système Microsoft.