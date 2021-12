Valve révèle les meilleurs jeux Steam de 2021 par chiffre d’affaires et nombre de joueurs de pointe

En contexte : 2021 touche enfin à sa fin. Cela a été une autre année mouvementée pour nous tous, et l’industrie du jeu n’a certainement pas été à l’abri des problèmes causés par Covid-19 et ses nouvelles variantes. Cependant, les développeurs ont continué à produire des titres de qualité comme Valheim, It Takes Two et le phénoménal Marvel’s Guardians of the Galaxy. Même Amazon’s New World s’est avéré être un succès majeur, même à la lumière de ses nombreux problèmes.

Ces problèmes incluent une liste insatisfaisante de contenu de fin de jeu, une défaillance matérielle avec certains GPU haut de gamme et des quêtes fastidieuses. Quoi qu’il en soit, Valve inclut New World dans son niveau « Platinum » des meilleurs vendeurs en fonction de ses revenus bruts. Lors de l’organisation de la liste des meilleures ventes de 2021, Valve comptabilise les ventes de DLC, les revenus de microtransaction et les achats de jeux initiaux et les regroupe dans une métrique en coulisses.

New World est à la hauteur des autres réussites majeures de Steam en 2021, nouvelles et en cours. Ceux-ci incluent Valheim, Destiny 2, Apex Legends, DOTA 2 et, bien sûr, le propre Counter-Strike: Global Offensive de Valve. Les jeux du niveau Or incluent Warframe, Red Dead Redemption 2, Rust, Forza Horizon 5 et le lauréat du prix GOTY 2021 It Takes Two. Cyberpunk 2077, Monster Hunter World, Civilization 6 et la trilogie remasterisée Mass Effect sont tous tombés dans le niveau Argent, tandis que Bronze nettoie les restes comme Dyson Sphere Program, Microsoft’s Flight Simulator et Doom Eternal.

Valve suit d’autres métriques dans sa collection Best of 2021, bien sûr – il répertorie les meilleures nouvelles versions, les meilleurs jeux VR, les meilleurs jeux « Controller friendly » et, peut-être le plus intéressant, les jeux Steam « les plus joués » de l’année .

En plongeant dans cette dernière catégorie, nous constatons à nouveau une division par niveau, mais au lieu des labels Platinum, Gold et Silver, Valve a organisé les jeux les plus joués par leurs meilleurs joueurs. En commençant par des jeux qui ont attiré plus de 200 000 joueurs de pointe en 2021, Halo Infinite et Apex Legends sont en tête du peloton, suivis de Rust, New World, Cyberpunk 2077 et Valheim.

Les jeux qui ont touché plus de 100 000 joueurs de pointe en 2021 incluent Resident Evil Village, Among Us, Warframe, Naraka Bladepoint et, étonnamment, Team Fortress 2. Unturned, Stardew Valley et Total War: Warhammer 2 ont tous été des succès notables avec plus de 60 000 joueurs de pointe. . Nioh 2, 7 Days to Die, Company of Heroes 2 et, pour une raison quelconque, « tModLoader » de Terraria ont suivi avec plus de 30 000 joueurs.

2021 n’a pas été une mauvaise année pour les jeux, sur ou hors Steam, mais espérons que 2022 sera encore meilleur. Le premier trimestre s’annonce prometteur, au moins, avec des sorties majeures comme Total War: Warhammer 3 et Elden Ring lancées en février.