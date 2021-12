Nvidia verse des millions de dollars d’avance à TSMC pour sécuriser des plaquettes de 5 nm

Nous assistons à des événements très intéressants en ce qui concerne le segment de l’industrie des puces électroniques. Les marques sont de plus en plus compétitives et à l’heure où la pénurie de composants est encore importante, chacun se bat pour que ses commandes et réservations arrivent à la date et dans les quantités souhaitées.

Nous avons récemment signalé qu’Intel pourrait devoir payer TSMC à l’avance pour obtenir ses plaquettes de 3 nm. Cependant, il est désormais d’actualité que Nvidia a également dû payer par anticipation plusieurs millions de dollars de dépôts au fabricant taïwanais afin de sécuriser sa réserve de plaquettes de 5 nm.

Nvidia avance le paiement à TSMC pour les plaquettes 5 nm

Selon de nouvelles informations de l’industrie, Nvidia a déjà avancé plusieurs millions de dollars à TSMC pour sécuriser sa production de plaquettes de 5 nm. Et ces nouvelles données renforcent les rumeurs selon lesquelles le nord-américain, apprécié pour ses cartes graphiques, quitterait comme client de Samsung Foundry en raison de la faible offre dans ses procédés de fabrication, par rapport au géant taïwanais.

De plus, les plaquettes TSMC offrent également de meilleures performances et une meilleure efficacité. Un exemple concret a déjà été évoqué ici, concernant les nouveaux SoC MediaTek Dimensity 9000 haut de gamme, produits en lithographie 4 nm par TSMC et le Qualcomm Snaodragon 8 Gen1, fabriqué en 4 nm de Samsung Foundry. Et selon les premières comparaisons, la puce de MediaTek s’avère 16% plus rapide et avec une consommation électrique 14% inférieure à celle du processeur de la marque rivale.

Ainsi, avec une course de plus en plus concurrentielle sur le marché des cartes graphiques, où Nvidia et AMD rejoignent désormais Intel, peut-être que recourir à la production de Samsung Foundry à cette époque n’était pas une stratégie très astucieuse de la part de Nvidia.

Ainsi, des rumeurs indiquent que la société aura avancé 1,64 milliard de dollars à TSMC au cours du troisième trimestre, et prépare déjà un autre paiement de 1,79 milliard de dollars. Au total, on estime que Nvidia dépensera 6,9 milliards de dollars dans ce nouvel accord avec le constructeur taïwanais qui sera destiné à la production des cartes graphiques gamer GeForce RTX 40 et de la gamme professionnelle de ses GPU.

Selon les mêmes sources, pour les grands clients comme Apple, MediaTek et AMD, TSMC ne demande aucun frais initiaux. Il ne le fait que pour les clients qui viennent d’arriver « maintenant », comme Intel et Nvidia, qui ont également besoin de beaucoup de wafers.