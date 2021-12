Un patient atteint de SLA devient la première personne à tweeter uniquement avec son cerveau

À travers le miroir : la semaine dernière, un homme paralysé en Australie est devenu le premier à envoyer un tweet simplement en le pensant, en utilisant une interface cerveau-ordinateur (BCI). Des essais humains de l’interface sont en cours en Australie depuis l’année dernière, et la FDA l’a autorisé pour les essais aux États-Unis l’été dernier.

La société d’interface cerveau-ordinateur de New York Synchron a annoncé le 23 décembre que Philip O’Keefe, 62 ans, qui souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA), a publié un tweet en utilisant son stentrode phare (ci-dessous). O’Keefe l’a envoyé en utilisant le compte du PDG de Synchron Thomas Oxley.

Bonjour le monde! Court tweet. Progrès monumental. – Thomas Oxley (@tomoxl) 23 décembre 2021

Le BCI est un appareil de 8 mm inséré dans le cerveau par la veine jugulaire permettant aux utilisateurs une connectivité sans fil cerveau-ordinateur avec des appareils numériques sans chirurgie à cerveau ouvert. O’Keefe a reçu l’implant en avril 2020 après que la SLA l’a laissé paralysé. Un autre patient pourrait également contrôler un ordinateur simplement en pensant.

Financée par l’Université de Melbourne, la DARPA, le DoD et Khosla Ventures, la FDA a accordé à la société l’approbation d’essais cliniques humains aux États-Unis en juillet. Le feu vert réglementaire place Synchron devant le Neuralink BCI d’Elon Musk, qui a récemment permis à un singe de jouer au Pong avec son esprit, mais n’a pas l’approbation de la FDA chez l’homme. Neuralink espère commencer les tests humains en 2022.

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie qui tue les neurones du cerveau et de la moelle épinière, paralysant la victime. Sa cause exacte est inconnue et n’a actuellement aucun remède.