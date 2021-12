Un modérateur poursuit TikTok pour ne pas avoir protégé la santé mentale des employés

On parle beaucoup de l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de ses utilisateurs. En fait, c’est un sujet qui a pris une importance particulière ces derniers temps. En ce sens, un ancien modérateur de TikTok poursuit la plate-forme et ByteDance pour ne pas avoir protégé sa santé mentale.

La modératrice dit qu’elle a vu des heures de vidéos traumatisantes.

Un ancien modérateur de contenu de TikTok poursuit la plate-forme et ByteDance pour n’avoir prétendument pas pris de mesures pour protéger sa santé mentale. Ceci, après avoir vu d’innombrables heures de vidéos traumatisantes, impliquant du cannibalisme, des viols, des mutilations animales, des suicides, entre autres activités.

À cause de ces vidéos, l’ancienne modératrice de TikTok dit qu’elle a développé des attaques de panique, une dépression et des symptômes associés à l’anxiété et au trouble de stress post-traumatique, alléguant des difficultés à dormir et des cauchemars.

Un ancien modérateur affirme que TikTok ne protège pas les employés

Selon Bloomberg, dans le recours collectif, Candie Frazier, qui travaillait pour un entrepreneur, a déclaré que les modérateurs de TikTok travaillaient à un rythme effréné, étant obligés de revoir des centaines de contenus par jour, avec peu de pauses.

Selon la même source, les modérateurs doivent revoir plusieurs vidéos en même temps, entre trois et 10, et ne revoir que 25 secondes de chacune. Selon The Verge, ByteDance surveille de près les performances de ces employés et punit les heures de visionnage perdues.

Le même procès allègue que TikTok n’a pas respecté les normes de l’industrie pour protéger les modérateurs de contenu, notamment en leur offrant des pauses fréquentes et un soutien psychologique. De plus, Candie Frazier révèle que l’entreprise n’a pas mis en place de garde-fous techniques afin de réduire la résolution des vidéos.

L’ancien modérateur de TikTok demande, avec le processus, que ByteDance la paie ainsi que les autres parties lésées. Plus que cela, il souhaite que le tribunal oblige l’entreprise à créer un fonds médical dédié à l’accompagnement psychologique des modérateurs de contenus.

