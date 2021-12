Allez-vous installer Telegram ? Attendez, sachez ce que le créateur de Signal a dit.

Lorsqu’on parle de plateformes de communication via des messages et au-delà, il est courant de dire que Telegram est l’une des plus sûres. Cependant, certains disent qu’ils ne mentionnent même pas que WhatsApp est plus sécurisé que Telegram.

Moxie Marlinspike, créateur de Signal, a récemment déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le « titre » de « plate-forme plus sûre » souvent donné au Telegram.

Telegram a des fonctionnalités douteuses…

Avec les échecs de WhatsApp, Telegram a gagné des milliers d’utilisateurs. De plus, Telegram a toujours été connu pour être l’un des plus sûrs de son industrie.

Le fait que les messages soient cryptés et non stockés sur des serveurs, a conduit beaucoup à installer et même à devenir fan de l’application. Cependant, Moxie Marlinspike, créateur de Signal, dit que ce n’est pas tout à fait le cas.

Dans un article sur Twitter, Marlinspike a noté que…

C’est incroyable qu’après tout ce temps, toute la couverture des chaînes d’information se réfère à Telegram en tant qu’application de messagerie cryptée.

Malinspike déclare que les messages envoyés et reçus via le télégramme sont stockés sur les serveurs de la même manière qu’ils sont vus dans l’application, c’est-à-dire sans aucun type de cryptage de bout en bout (E2EE), indiquant que la protection est minimale et que toute personne disposant de privilèges dans le Datacenter de l’entreprise peut y accéder.

En ce qui concerne les « chats secrets » sur le télégramme qui utilisent E2EE, Malinspike dit que l’opération est douteuse. Malinspike compare même une telle fonctionnalité avec ce qui existe dans Facebook Messenger.

