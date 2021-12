Les 5 smartphones qui se sont démarqués en 2021

L’année 2021 a mis sur le marché de nouveaux smartphones, dont certains avec des détails innovants pour le segment, pour la marque ou pour le marché mondial.

Ainsi, aujourd’hui, nous mettons en évidence 5 des modèles qui étaient innovants d’une manière ou d’une autre et qui ont dicté le changement.

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung a dans sa ligne de pliage un vrai pari. Après deux précédentes versions au succès relatif, le Galaxy Z Fold3, est venu montrer que les consommateurs sont déjà réceptifs à ce concept, à tel point que, apparemment, Samsung a dû ajuster le lancement d’autres modèles plus commerciaux, pour répondre à la demande de la ligne. .de pliables.

Il s’agit d’un smartphone de luxe qui prend déjà en charge le S Pen, qui possède un écran pliable plus résistant et fiable, ainsi qu’un design nettement amélioré par rapport aux versions précédentes. De plus, Samsung vous a même présenté le premier appareil photo sous l’écran.

OnePlus 9 Pro

OnePlus a été lancé avec l’intention de proposer des smartphones aux performances optimales, mais à des prix plus abordables. Et cela a été réalisé lors de leurs premières sorties. Cependant, l’arrivée de la concurrence chinoise a fini par lui ôter son statut. En plus des prix des smartphones augmentant au même rythme que le haut de gamme, le constructeur s’est tout de même retrouvé limité par la qualité de ses photographies.

Avec l’édition de OnePlus 9, le constructeur a créé un partenariat très important avec Hasselblad, qui a apporté une amélioration substantielle en termes de photographie et de vidéo, dans OnePlus 9 Pro, essentiellement.

En plus de ce détail de caméra, le OnePlus 9 Pro propose également un écran avec une résolution QHD+, avec prise en charge de HDR10+ et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Sur le point de lancer le Xiaomi 12, le constructeur chinois a lancé le modèle Mi 11 Ultra sur le marché en début d’année. Nous parlons d’un smartphone haut de gamme doté de toutes les technologies les plus avancées, en termes d’écran, d’appareils photo, de batterie et de processeur.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra, intègre une « ultra caméra » qui intègre le même capteur 50 MP GN2, la caméra ultra grand angle fait 48 MP et permet de capturer des photos avec un zoom jusqu’à 120 fois.

L’écran est AMOLED avec une résolution de 2K et 120Hz. Il a Dolby Vision, Display Mate A+ et Gorilla Glass Victus. Le processeur est le Snapdragon 888, il a une capacité de batterie de 5000 mAh et toujours le même système audio harman/kardon. Mais le plus gros point fort est le petit écran placé à l’arrière à côté des caméras.

bien F3

Le smartphone Poco F3 était sans aucun doute l’un des meilleurs smartphones lancés dans le milieu de gamme en 2021.

Avec un processeur Snapdragon 870 5G, il est capable de garantir des performances élevées, dispose d’un écran AMOLED de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un enregistrement de l’appareil photo principal de 48 MP en 4K, d’un son stéréo, du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 6 et du NFC. De plus, le la batterie est de 4520 mAh avec une charge à 33W.

Ce smartphone se trouve actuellement aux alentours de 320 €.

Asus ROG Téléphone 5

Dans l’univers des smartphones gaming, l’Asus ROG Phone 5 s’est imposé cette année comme l’une des meilleures propositions du segment.

Nous parlons d’un smartphone avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz et une batterie de 6 000 mAh. Avec un appareil photo principal de 64 MP et une capacité d’enregistrement vidéo à 8K à 30 ips ou 4K à 120/60/30 ips.

Par la suite, toute l’interface a été conçue pour offrir la meilleure expérience de jeu sur un appareil mobile. A noter également le port USB Type-C sur le côté pour qu’il puisse être chargé pendant le jeu, sans que le câble ne gêne l’ergonomie et il y a aussi des boutons AirTrigger 5 et Ultrasonic pour le contrôle auxiliaire des jeux.

La version 5s Pro est encore plus puissante, et ces deux modèles sont sur le podium des smartphones les plus performants du monde Android, selon les tests de référence d’Antutu. Ils ne sont surpassés que par Red Magic 6.