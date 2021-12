L’iPhone 14 d’Apple pourrait être le premier à être livré sans emplacement pour carte SIM physique

En bref : le premier iPhone sans emplacement pour carte SIM physique devait à l’origine être le modèle iPhone 15 Pro dont le lancement était prévu fin 2023, mais la dernière en date du moulin à rumeurs suggère que le changement pourrait se produire un an plus tôt. Les avantages potentiels incluent une conception plus transparente et une résistance à l’eau améliorée, entre autres.

Un informateur anonyme a récemment divulgué à MacRumors qu’Apple avait demandé aux principaux fournisseurs de services sans fil aux États-Unis de se préparer aux iPhones uniquement eSIM d’ici septembre 2022. La source a fourni à la publication un document « apparemment légitime » qui définissait le calendrier de l’initiative, bien que notamment, ledit document ne mentionnait pas Apple ou l’iPhone par leur nom.

Selon la transition, certains opérateurs américains commenceraient à vendre certains modèles d’iPhone 13 sans carte nano-SIM dans la boîte au deuxième trimestre 2022. Les modèles d’iPhone 13 vendus sur le site Web d’Apple et dans ses magasins de détail n’incluent déjà pas de nano. -SIM, mais prend en charge les cartes SIM numériques appelées eSIM qui permettent aux utilisateurs d’activer le service sans carte physique.

Compte tenu de la date présumée de septembre 2022, il est plausible qu’Apple puisse commencer à supprimer progressivement les emplacements pour cartes SIM physiques dès la famille iPhone 14.

Une conception eSIM uniquement pourrait rapprocher le combiné emblématique d’Apple de la vision de l’ancien responsable de la conception Jony Ive d’un iPhone qui ressemble à une seule plaque de verre. Cela rendrait également probablement la fabrication un peu plus facile et améliorerait encore la résistance à l’eau.

Selon les rumeurs, le prochain iPhone d’Apple – ou du moins les modèles Pro – serait également doté d’un appareil photo 48MP avec une conception d’objectif de type périscope qui serait en préparation pour l’année suivante.

Crédit image iFixit