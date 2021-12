Spider-Man: No Way Home devient le premier film de l’ère de la pandémie à rapporter 1 milliard de dollars au box-office

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Spider-Man: No Way Home est devenu le premier film de l’ère pandémique à dépasser la barre du milliard de dollars au box-office mondial. Le film de super-héros a été présenté pour la première fois au Fox Village Theatre de Los Angeles le 13 décembre avant d’être diffusé à l’échelle nationale le 17 décembre. C’est le premier film depuis Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019 à rapporter plus d’un milliard de dollars dans le monde, réussissant à le faire en seulement 12 jours.

Star Wars : The Force Awakens a également atteint la barre du milliard de dollars en seulement 12 jours. Seuls deux autres films – Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame – l’ont fait plus rapidement, respectivement en 11 jours et cinq jours. Dans l’état actuel des choses, le nouveau Spider-Man est le film le plus rentable de 2021.

Peu de métiers ont été aussi fortement impactés par la pandémie que l’industrie cinématographique. Les cinémas du monde entier ont fermé pendant de longues périodes en réponse aux efforts de verrouillage, et lorsque les studios ont commencé à conclure des accords pour créer des films à la maison, il semblait que le modèle de théâtre traditionnel était en danger de disparaître à jamais.

Les propriétaires de cinéma résilients se sont accrochés. Quand ils ont commencé à rouvrir, il y avait un manque de nouveau contenu à projeter car la production de films a également été touchée par la pandémie. Désespéré de faire revenir les clients, certains cinémas ont expérimenté la projection de films classiques comme Returnal vers le futur, Jaws et Psycho à des tarifs réduits. D’autres ont loué des auditoriums pour des projections privées.

Covid reste d’actualité avec la dernière variante d’Omicron faisant le tour, mais le transport de Noël de Spider-Man prouve que les consommateurs ont toujours un appétit pour l’expérience théâtrale traditionnelle.