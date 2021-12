Le prochain anneau de santé de Movano pourrait éventuellement offrir une surveillance non invasive de la pression artérielle et de la glycémie

Regard vers l’avenir : le CES semble peut-être un peu fragile en ce moment, étant donné le nombre d’entreprises qui se retirent, mais cela n’a pas empêché d’autres de confirmer les produits qui seront présentés lors de l’événement. L’un d’eux est l’entreprise de santé Movano, dont le premier produit, le Movano Ring, fera ses débuts au CES 2022.

Comme vous l’avez sans doute deviné, la bague Movano est un objet portable axé sur la santé conçu pour rivaliser avec la bague Oura à 300 $. Cependant, la société souligne qu’il sera l’un des « appareils de santé les plus abordables », donc il sera probablement moins cher que son rival.

L’anneau mesurera une multitude de données sur la santé : fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), sommeil, respiration, température, niveaux d’oxygène dans le sang, pas et calories brûlées. Plutôt que de simplement présenter les informations sous forme de liste de statistiques, l’application de Movano montre leur lien avec la santé globale du porteur. L’exemple montre comment les utilisateurs réduisent leurs chances de développer un diabète de type 2 après avoir fait de l’exercice cinq jours de suite.

Movano effectue également des essais utilisant la technologie des radiofréquences dans l’espoir que l’anneau puisse éventuellement surveiller la pression artérielle et même la glycémie. Une méthode non invasive de mesure de ce dernier serait sans aucun doute bien accueillie par les millions de diabétiques de type 1, 2 et 3c qui portent un glucomètre constant (CGM), qui mesure les niveaux via une aiguille insérée en permanence dans le corps – ils peuvent être inconfortable, très cher et facilement renversé.

Apple et Samsung travaillent depuis longtemps sur une technologie de surveillance du glucose similaire pour leurs futures montres intelligentes respectives, mais le problème avec une méthode non invasive est qu’elle ne sera pas aussi précise que les mesures utilisant du sang ou du liquide interstitiel. Des lectures précises sont essentielles pour les personnes atteintes de diabète afin d’éviter l’hypoglycémie (glycémie basse) et l’hyperglycémie (glycémie élevée).

Le PDG de Movano, le Dr John Mastrototaro, qui a participé au développement du premier CGM, a déclaré que la bague avait été conçue en pensant aux femmes ; elle est plus petite et plus élégante que la bague Oura. Il ajoute que même si le Movano Ring n’aura pas les autorisations de la FDA, l’objectif est d’obtenir à terme la désignation de classe II, écrit The Verge.

Le Movano Ring arrivera sous forme bêta au second semestre 2022. « Nous visons à la fois une approche médicale et une approche consommateur – l’intersection de ces deux domaines par opposition à l’un ou l’autre. Nous voulons avoir l’apparence, la convivialité et l’abordabilité d’un appareil grand public avec la précision et la fiabilité d’un appareil médical », explique Mastrototaro.