WhatsApp vous aidera à trouver des restaurants et d’autres entreprises autour de vous

Google Maps et le moteur de recherche de Google sont l’un des services les plus fiables pour trouver des entreprises proches de là où elles se trouvent. Cependant, il existe d’autres services qui le font efficacement. Pour ceux qui utilisent fréquemment WhatsApp, sans avoir recours à d’autres applications, il sera possible de trouver des endroits autour d’eux.

La ressource est déjà à l’étude et il existe déjà des informations sur la façon dont elle devrait fonctionner.

WhatsApp est une application de messagerie, mais son objectif est d’aller encore plus loin. Les fonctionnalités de paiement et l’introduction de monnaies virtuelles, qui sont déjà testées, le révèlent.

Le site Watebainfo a proposé une autre nouveauté qui sera en cours de développement et qui ne tardera peut-être pas à commencer à être testée.

WhatsApp vous aidera à trouver des restaurants et d’autres entreprises

La nouvelle fonctionnalité vous permettra de trouver des restaurants ou d’autres entreprises à proximité de votre emplacement, vous permettant ainsi de contacter ces entreprises de manière beaucoup plus simple et rapide. De plus, tout est fait dans une seule application.

Selon la publication, la ressource est actuellement testée par un nombre très limité d’utilisateurs, mais elle devrait être étendue à plus d’utilisateurs dans un court laps de temps. L’information révèle également que cette option a commencé à être explorée avec des entreprises situées à São Paulo, au Brésil, le pays étant à nouveau choisi pour ce type de tests, compte tenu de la taille des utilisateurs.

Dans le champ de recherche, en plus des paramètres existants, une nouvelle zone « Entreprises à proximité » apparaîtra (Commerce à proximité), avec des options de recherche de restaurants, magasins de vêtements, supermarchés et autres.

Il reste à attendre d’autres développements pour comprendre en quoi le service peut réellement être utile aux utilisateurs de WhatsApp.