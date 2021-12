Smart ring entend surveiller un jour les maladies chroniques

Nous avons vu à maintes reprises que les appareils portables peuvent être très utiles dans la vie de tous les jours. En fait, au fil du temps, nous verrons plus d’alternatives émerger. Le Movano Ring, par exemple, est un nouvel anneau qui entend un jour surveiller les maladies chroniques.

Un jour, parce qu’il a d’abord besoin de l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

Pour le CES 2022, la société de technologie de la santé Movano prévoit d’annoncer le Movano Ring, un anneau qui vise à aider les gens à gérer les maladies chroniques de manière abordable, ainsi qu’à comprendre les données fournies par l’appareil portable.

De plus, l’anneau mesurera toutes les mesures de base disponibles sur de nombreuses montres intelligentes, par exemple la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le sommeil, la respiration, la température, les niveaux d’oxygène dans le sang, les pas et les calories.

Contrairement à ce que promettent les appareils portables aujourd’hui, la société responsable de la bague dit qu’elle présentera à l’utilisateur la relation entre les résultats des mesures. C’est-à-dire que Movano entend « adopter une approche plus proactive pour atténuer les risques de maladies chroniques ».

Selon John Mastrototaro, PDG de Movano, la conception très mince était un choix délibéré, car l’appareil portable a été spécialement conçu pour les femmes de tous âges.

La bague Movano a des ambitions médicales

Comme l’a révélé John Mastrototaro, l’objectif de l’anneau intelligent est à terme d’atteindre la désignation de classe II et d’ajouter des fonctionnalités médicales telles que la surveillance non invasive de la glycémie ainsi que la mesure de la pression artérielle.

Pour cela, la société réalise des essais cliniques, afin de prouver la fiabilité de sa technologie d’anneau, ainsi que des études de précision, afin d’obtenir l’autorisation de la FDA.

Nous prenons l’aspect réglementaire des choses très au sérieux.

Mastrototaro a déclaré à The Verge.

Pour autant que l’on sache jusqu’à présent, la bague Movano ne sera pas disponible avant la seconde moitié de 2022, et quand elle le sera, elle commencera par une version bêta. De plus, bien qu’il n’y ait toujours pas de détails concernant le prix, Mastrototaro révèle qu’il souhaite que ce soit l’un des wearables les plus abordables du marché.

Notre objectif est de nous concentrer à la fois sur la médecine et sur le consommateur – l’intersection de ces deux domaines… Nous voulons avoir l’apparence, la convivialité et l’accessibilité d’un appareil grand public avec la précision et la fiabilité d’un appareil médical.

A révélé le PDG de l’entreprise responsable de l’anneau intelligent.

