Samsung va même travailler sur son smartphone tripartite et il y a plus de détails

Samsung investit beaucoup de ses efforts dans la recherche et le développement de smartphones pliables. Les propositions sont en vue, avec les modèles Galaxy Z Fold et Z Flip, il existe un site internet dédié au développement d’écrans pliants et enroulables et il existe plusieurs brevets déposés pour des produits avec écrans pliants.

Il y a maintenant de nouvelles indications sur les intentions de Samsung de lancer un smartphone avec un écran pliable en trois parties.

Plus tôt, on parlait d’un smartphone Galaxy Z Fold Tab, un modèle qui se pliait en trois parties. Mais maintenant, selon un nouveau brevet, partagé par LetsGoDigital, il a été enregistré auprès de l’OMPI – l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le nouveau smartphone tripartite de Samsung

D’après les images, ce nouveau brevet nous apporte un véritable smartphone en Z. L’équipement dispose de deux charnières et d’un écran qui s’agrandit vers de grandes dimensions.

Pour autant que tout le monde puisse le savoir, Samsung pourrait créer un smartphone prenant en charge le S Pen, avec caméra sous l’écran, connexion HDMI, capteur d’empreintes digitales sur l’écran et triple caméra.

Dans cette image partagée, il y a aussi une indication de l’existence de deux batteries, deux antennes et une explication de la façon dont le smartphone se plie.

C’est une autre indication forte de ce que Samsung pourrait créer pour sa gamme de smartphones pliables, et l’avenir est prometteur pour ce segment.

Quant à ces modèles tripartites, rien n’indique quand ils arriveront sur le marché, mais cela ne devrait pas tarder.