Xiaomi Watch S1 et MIUI 13 : Deux nouveaux développements prêts à être connus demain

Ce n’est un secret pour personne que Xiaomi a plusieurs nouveautés à présenter le 28. Cet événement servira à montrer au monde le Xiaomi 12 sous tous ses aspects, mais il y a maintenant plus de nouvelles et d’autres propositions verront le jour.

C’est la marque elle-même qui a annoncé cette nouvelle et même révélé des images. Ainsi, la Watch S1 et MIUI 13 seront une réalité demain, lorsque Xiaomi présentera ses nouvelles propositions au marché.

Nous savons depuis un certain temps que Xiaomi organisera déjà un événement pour la présentation des nouvelles le 28. Les seuls connus à ce jour portaient sur le nouveau smartphone de la marque, qui devrait se décliner en 3 modèles, tout comme le modèle précédent.

Xiaomi Watch S1 est une nouvelle proposition

Maintenant, et d’après ce qui a été révélé par Xiaomi elle-même, il y a une autre nouvelle. Il s’agit de la Watch S1 que la marque a révélé qu’elle s’apprête également à présenter lors de cet événement. Cette nouvelle smartwatch devrait remplacer le modèle que la marque a déjà en vente.

En plus de la date de présentation du 28 décembre, l’image partagée montre que cette nouvelle montre Xiaomi aura une forme différente. Il sera rond et comportera 2 boutons, sans aucune information supplémentaire. On ne sait pas s’il disposera du Wear OS ou s’il s’agit d’un système de la marque elle-même.

MIUI 13 sera une autre nouveauté de l’événement

En plus de cette nouveauté, il y en a une autre qui arrivera à ce même événement. Attendue et même confirmée, nous verrons apparaître sur scène la présentation de MIUI 13, avec toutes les nouveautés que Xiaomi a préparées ces derniers mois.

Il n’y a toujours pas d’informations officielles sur ce que Xiaomi apportera à MIUI 13. Nous verrons certainement des améliorations dans la gestion de la mémoire et même de gros changements dans l’interface, avec de nouvelles animations et de nouvelles images. Il y aura également des améliorations dans la gestion des notifications.

Ce sont des nouvelles importantes pour l’un des événements les plus attendus de ces derniers mois. Le Xiaomi 12 arrive donc avec le MIUI 13 installé et avec toutes les nouveautés qu’il apporte. Il y aura également la présence de la Watch S1, une nouvelle smartwatch que la marque a préparée.