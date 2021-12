Navigateur courageux dans le test : mieux que Google Chrome

Il y a quelques semaines, je suis tombé sur Brave Browser en surfant sur le net – et j’ai immédiatement été accro. Un bloqueur de publicités intégré, plus de confidentialité, votre propre portefeuille cryptographique – et le tout trois fois plus rapide que Google Chrome, selon le fournisseur. Bien sûr, je voulais tester ça. Et tant de choses devraient être dites à l’avance : Brave est désormais mon navigateur standard sur Windows 11 – même si le fournisseur ne peut pas tenir toutes ses promesses.

Bloqueurs de publicités et trackers anti-cross-sites : les principales fonctionnalités de Brave

Brave se concentre sur la protection de la vie privée des utilisateurs, y compris la protection contre la publicité. Et ce bloqueur de publicités intégré fonctionne plutôt bien. Je ne reçois aucune publicité ennuyeuse sur la plupart des sites Web. Avant cela, j’utilisais Google Chrome et AdBlock Plus, qui fonctionnaient tout aussi bien, mais nécessitaient une extension externe.

J’ai remarqué que le bloqueur de publicités de Brave Browser ne bloque pas les publicités dans le flux sur les sites de médias sociaux comme Twitter ou LinkedIn. Au moins sur Twitter, je n’ai pas vu ces publicités avec AdBlock Plus.

Mais la « protection » Brave, comme on l’appelle, bloque non seulement les publicités, mais aussi les traqueurs dits intersites. Ces trackers enregistrent le comportement des utilisateurs sur les sites Web que vous avez visités. Cela permet à des entreprises comme Google de vous montrer des bannières publicitaires personnalisées qui correspondent à votre comportement et à vos préférences. Selon Brave, votre propre navigateur est plus rapide car il bloque les trackers et ne télécharge donc même pas ces données.

La protection courageuse vous indique combien de trackers elle a bloqués sur la page respective.

Cependant, ce n’est pas tout à fait correct, car Brave enregistre également votre comportement d’utilisateur et l’utilise pour votre propre variante de la publicité. La différence est que les données collectées par Brave ne sont jamais destinées à quitter l’appareil. Le navigateur les enregistre localement sur le PC ou l’ordinateur portable.

Une question légitime est maintenant : comment Brave change-t-il de publicité alors que la protection est censée bloquer la publicité ? Pour ce faire, le navigateur utilise le système de notification Windows : En bas à droite de l’écran, une publicité s’affiche pour vous à certains intervalles. Vous décidez de la quantité de publicité que vous souhaitez voir. Vous pouvez voir jusqu’à 10 annonces par heure ou éteindre complètement le système, vous ne verrez alors aucune annonce.

Brave a son propre jeton crypto

Il y a de bonnes raisons de regarder des publicités. L’un d’eux est qu’ils approuvent souvent le site Web ou le créateur de contenu qui fournit le contenu de la page. Et c’est ce que le Brave Browser aimerait faire avec son propre système. Ceci est basé sur la crypto-monnaie BAT, qui est l’abréviation de Basic Attention Token. Ainsi, selon la traduction de Google, nous avons affaire à un « marque d’attention de base ».

Pour chaque publicité que Brave vous apporte via la notification Windows, vous recevrez un certain nombre de jetons BAT. Cependant, ils ne sont pas destinés à vous faire devenir des crypto-millionnaires, mais plutôt à servir de revenus publicitaires pour vos sites Web préférés. C’est pourquoi Brave distribue les jetons BAT, que vous gagnez grâce à la publicité, aux sites Web que vous avez visités le plus souvent à la fin du mois. Le site Web sur lequel vous avez passé le plus de temps obtient le pourcentage le plus élevé.

Cependant, vous devez également noter que seuls les auteurs vérifiés peuvent recevoir les dons BAT. Brave vous dira si la page sur laquelle vous vous trouvez actuellement est vérifiée si vous regardez le symbole du jeton BAT à gauche de la barre d’adresse. Pour les auteurs vérifiés, vous trouverez une coche bleue ici. Si l’auteur n’est pas vérifié, Brave essaie de lui remettre le don pendant 90 jours.

Par exemple, le blog de tendances Euronics n’est pas vérifié, tandis que la chaîne crypto YouTube Coin Bureau est vérifiée et peut recevoir des dons BAT de votre part.

Du moins si vous utilisez la fonction d’auto-contribution. Vous pouvez également les désactiver pour pouvoir utiliser librement vos jetons BAT. Ensuite, vous pouvez, par exemple, envoyer tous vos jetons à un créateur, échanger théoriquement les jetons sur votre échange crypto préféré ou les échanger contre la célèbre crypto-monnaie ETH.

Comme tout cela peut vite devenir déroutant, voici un bref résumé : Avec Brave, vous pouvez regarder de la publicité, mais vous n’y êtes pas obligé. Si vous regardez, vous gagnerez des jetons que vous donnerez automatiquement à vos créateurs de contenu préférés ou non. Si vous ne le faites pas, vous pouvez donner ou conserver les jetons manuellement.

Le système de publicité Brave est différent des autres navigateurs. Graphiques : Kay Nordenbrock

J’ai activé la fonction promotionnelle pendant quelques jours et j’ai gagné un total de 0,079 BAT, ce qui représente actuellement environ 0,10 $.

Réseau Tor intégré pour l’anonymat sur le Web

Pour Brave, la protection de votre vie privée ne se limite pas au blocage des trackers intersites. Si vous voulez vraiment rester anonyme en ligne, vous pouvez utiliser une fenêtre privée avec un portail. Cette fonction est également intégrée en standard dans le Brave Browser. Cela vous permet de vous connecter au réseau Tor directement via le navigateur.

Le réseau Tor utilise ce que l’on appelle le routage en oignon. En termes simples, vous vous connectez à trois serveurs en même temps afin de déguiser votre identité. Ce n’est que lorsque vous êtes connecté aux trois serveurs que le réseau transmet les données. Au bout d’une dizaine de minutes, il vous connectera à de nouveaux serveurs pour rendre encore plus difficile le suivi de vos traces.

Le réseau Tor expliqué dans une image. Source : Devopédia.org

Mais l’anonymat a aussi son prix. En raison des connexions simultanées, qui sont constamment rétablies, vous surfez beaucoup plus lentement que dans une fenêtre de navigateur normale.

Brave propose également un service VPN payant. Nous n’avons pas pu le tester car il n’était disponible que pour les iPhones au moment du test.

Pour les crypto nerds : le portefeuille ETH est intégré au navigateur

Une autre fonction qui est standard avec Brave et que vous chercherez en vain dans d’autres navigateurs est le portefeuille crypto. Plus précisément, il s’agit d’un portefeuille Ethereum avec lequel vous pouvez détenir des ETH et d’autres jetons qui sont chez vous sur la blockchain Ethereum. Cela inclut également le jeton BAT.

Vous pouvez simplement conserver les jetons dans le portefeuille, les échanger contre d’autres jetons ou même acheter de nouveaux jetons directement dans le navigateur. Le portefeuille est sécurisé par un mot de passe. Vous recevrez également une phrase clé de douze mots avec laquelle vous pourrez restaurer le portefeuille. Si vous ne pouvez rien faire avec crypto, BAT ou ETH, vous pouvez ignorer le portefeuille en toute sécurité ou ne pas le configurer du tout.

Performances : Brave vs Chrome

En termes de performances, Brave affirme sur son site Internet que le navigateur est trois fois plus rapide que Google Chrome. Nous avons mis cela à l’épreuve et avons fait passer les deux navigateurs à travers trois benchmarks différents dans les mêmes conditions. En conséquence, nous ne pouvons pas confirmer que Brave est trois fois plus rapide.

Brave a obtenu de meilleurs résultats que Chrome dans deux des trois benchmarks, mais nous ne pouvons pas déclarer le navigateur clairement vainqueur dans la catégorie des performances. Enfin, un point revient à Google.

Jet Stream 2

Le premier benchmark est le Jet Stream 2. Dans ce test, les navigateurs qui démarrent rapidement, exécutent le code rapidement et offrent une expérience fluide fonctionnent bien. Un score plus élevé signifie un meilleur résultat. Dans ce benchmark, Brave s’est imposé face à Chrome. Brave obtient un score de 181 928 tandis que Chrome n’obtient que 165 512 points.

Marque de mouvement

Motion Mark est une référence graphique qui teste le navigateur pour voir dans quelle mesure et rapidement il peut animer des scènes complexes à une fréquence d’images donnée. Ici aussi, Brave a l’avantage. 676,95 points pour Brave et 629,01 points pour Chrome.

Compteur de vitesse

Le compteur de vitesse teste la réactivité des applications Web dans un navigateur spécifique. Ce faisant, il effectue une tâche spécifique le plus rapidement possible, puis compte le nombre de fois où le navigateur a pu la terminer. Ici, Chrome de Google a le navigateur le plus rapide avec 183 points. Brave ne marque que 154 points.

Il n’y a pas de gagnant clair en termes de performances. Même si Brave remporte deux manches, les trois résultats sont assez proches les uns des autres. Brave me semble plus rapide, mais c’est une évaluation purement subjective. Cependant, le navigateur alternatif n’est pas trois fois plus rapide que Chrome.

Brave Talk : chat vidéo dans le navigateur sans inscription

Le navigateur Brave est vraiment le couteau suisse parmi les navigateurs. En plus des impressionnantes fonctions de publicité et de cryptomonnaie, le navigateur dispose également d’un chat vidéo intégré. La fonction vidéo s’appelle Brave Talk. Vous pouvez le trouver dans le coin inférieur droit lorsque vous ouvrez un nouvel onglet. Cela vous permet de démarrer des discussions vidéo avec d’autres utilisateurs de Brave sans être suivi ni avoir à saisir de données (à l’exception d’un nom d’utilisateur).

Brave propose également une version premium de la fonction vidéo qui vous coûte 7 $ par mois. Vous pouvez ensuite l’utiliser pour passer des appels dans des groupes de plus de 100 personnes. En pratique, j’imagine que c’est assez difficile pour diverses raisons.

Si vous recherchez d’autres alternatives Skype, veuillez jeter un œil ici :

Le moteur de recherche courageux : Google fait mieux

Vous pouvez également rechercher sur Internet avec Brave. Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche Brave Search avec n’importe quel autre navigateur. Brave promet de ne pas créer de profils d’utilisateurs, comme le fait la concurrence de Google. Le moteur de recherche utilise toujours votre position pour vous fournir de meilleurs résultats. Si nécessaire, vous pouvez également désactiver la fonction.

Vous pouvez déterminer à partir de quelle région vous souhaitez obtenir des résultats et quel âge ils peuvent avoir. Vous pouvez également filtrer les sites Web, les images, les messages et les vidéos. La fonction de recherche est actuellement en version bêta, vous pouvez donc vous attendre à d’autres développements à l’avenir.

Brave Search suggère d’utiliser un moteur de recherche différent.

Il est également intéressant que Brave me propose de continuer ma recherche des dix premiers résultats avec un moteur de recherche différent. Cela suggère que les développeurs eux-mêmes ne font pas encore tout à fait confiance à leurs résultats.

Et j’obtiens également de meilleurs résultats personnels grâce à Google. Lorsque je recherche le mot-clé « blog tendance », je ne trouve pas le blog tendance Euronics sur la première page. Incidemment, il n’y a pas de deuxième page avec des résultats de recherche dans Brave Search. Avec la même requête de recherche sur Google, je trouve le Netcost-security.fr d’Euronics en deuxième position dans les résultats de recherche.

Le blog de tendance occupe la deuxième place dans Google.

Dans le navigateur Brave, vous pouvez bien sûr également naviguer sur le Web avec Google, DuckDuckGo ou un autre moteur de recherche.

Conclusion : navigateur Brave versus Google Chrome

Lorsque vous démarrez le navigateur Brave pour la première fois, vous remarquerez qu’il est très similaire à Google Chrome. C’est parce que les deux navigateurs sont construits sur le même framework : Chromium. Il s’agit essentiellement de la base open source du navigateur Chrome. Avec son aide, d’autres développeurs peuvent également créer leurs propres navigateurs, comme celui de Brave. Cela signifie également que vous disposez d’un accès illimité au Chrome Web Store et que vous pouvez utiliser tous les modules complémentaires que vous utilisez également avec Chrome.

Contrairement à Google Chrome, Brave Browser est entièrement open source. Cela signifie que n’importe qui peut consulter le code source du navigateur ou même s’en servir pour créer son propre navigateur. Cela crée de la confiance, car même si vous ne pouvez lire aucun code vous-même, le mot aurait sûrement circulé si quelque chose n’allait pas du tout avec le navigateur Brave.

Avant d’utiliser Google Chrome, je suis maintenant passé au navigateur Brave. Brave est une version améliorée de Google Chrome. Le navigateur peut faire tout ce que Chrome peut faire, mais il intègre des fonctionnalités utiles. Je peux utiliser toutes ces fonctionnalités, mais je n’y suis pas obligé. De plus, ma vie privée est mieux protégée et je peux surfer sur le net de manière anonyme en un rien de temps sans laisser de traces.

Pour le moment, je ne vois aucune raison de revenir à Google Chrome.