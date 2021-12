Chrome 100 pourrait bloquer des milliers de sites sur Internet, mais Google prépare une solution

Lancé en 2008, Chrome est passé entre les mains de Google et est désormais le principal navigateur sur Internet. Cette proposition de Google aura bientôt un problème qui pourrait bloquer des milliers de sites sur Internet, tout cela à cause du numéro de version.

Google est déjà conscient de ce problème et se prépare à créer une solution. Il s’agit d’un problème similaire à celui que nous connaissons depuis plus de 20 ans, le bug du millénaire (Y2K), et il a en fait été résolu avant qu’il ne devienne un vrai problème.

Il y a un nouveau problème dans Chrome

Nous utilisons le navigateur pour naviguer sur Internet, mais en fait, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir qui sont essentielles à ce processus. Des propositions comme Chrome communiquent avec les principales plateformes Web, présentant les informations dont elles ont besoin pour pouvoir proposer les sites.

C’est précisément là qu’existe le nouveau problème de Chrome que Google devra résoudre très prochainement. Cela mettra des milliers de sites Web inaccessibles et incapables de communiquer avec Chrome, bloquant ainsi l’utilisation normale d’Internet.

Bloquer des milliers de sites Web sur Internet

Concrètement, le problème réside dans le Chrome User Agent, qui sert à identifier ce navigateur auprès du serveur. Avec un format bien connu, il aura désormais 3 chiffres et de nombreuses plateformes ont choisi de ne lire que les 2 premières valeurs. Donc, au lieu de Chrome 100, ne pensez pas que vous communiquez avec 10.

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, comme Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

La première solution de Google semble passer de la version principale à la position suivante (Chrome/99100), mais elle sera toujours inefficace. Le géant de la recherche contacte déjà les principales plateformes pour corriger cette situation.

Google prépare une solution pour votre navigateur

Les efforts du créateur de Chrome vont plus loin et il existe déjà des moyens de tester ce nouveau navigateur. Existe-t-il un indicateur dédié au test de ce changement ainsi que le site Is Chrome 100 yet ? où tout peut être testé.

Le Chrome 100 devrait arriver au premier semestre 2022, date à laquelle ce problème pourrait se manifester. On espère que d’ici là Google pourra trouver une solution et que ce navigateur n’arrête pas de fonctionner tel que nous le connaissons aujourd’hui.