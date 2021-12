Mode sombre dans Windows 11 Paint ? En savoir plus sur cette solution de contournement pour Microsoft

Le pari de Microsoft sur Windows 11 a été énorme. Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans son interface et de nombreuses améliorations dans les applications qui sont présentes dans ce système. Maintenant, et sans le contrôle de Microsoft, une nouveauté pour Paint est apparue.

Étant l’application de dessin la plus connue et probablement la plus utilisée, il est normal que Microsoft mise sur cette proposition. La vérité est que les nouvelles ont été lentes, mais une amélioration est maintenant apparue, venant de l’extérieur des portes de Microsoft. Paint a enfin le mode sombre tant attendu.

Paint a également un mode sombre

Les plans de Microsoft pour l’avenir de Paint ne sont pas très clairs. Le géant du logiciel voulait déjà supprimer cette application de Windows, mais a fini par la mettre en plus, qui peut être installée directement par l’App Store créé pour ce système.

Avec Windows 11, tout semble avoir à nouveau changé, ce logiciel étant présent. Il y a même des changements dans son interface, pour la rendre plus proche de ce que ce système a préparé pour les utilisateurs. Il manque encore le mode sombre, que tant de personnes ont demandé.

La solution ne vient pas de Microsoft

Las d’attendre, il y a ceux qui se mettent au travail et créent une alternative. Cela utilise Paint lui-même et change complètement l’interface, le mode sombre étant désormais une réalité pour ceux qui veulent essayer la nouvelle chose.

Qui a préparé cette amélioration était Ahmed Walid, qui a créé ce nouveau thème pour Paint. Le processus d’installation n’était pas le plus simple, mais l’utilisateur FireCube créé un paquet avec tout ce qu’il faut. Maintenant, avec ces instructions, tout est plus facile.

Solution pour l’application sur Windows 11

Pour l’instant, et pour fonctionner parfaitement, il ne peut être utilisé que sur Windows 11 et les versions de développement du programme Insiders. Il est possible d’utiliser Windows 10, mais cela pose quelques problèmes lors de l’utilisation de Paint sur ce système.

Si vous utilisez Windows 11 dans la version Dev, testez cette nouvelle fonctionnalité et voyez comment Paint dispose également du mode sombre auquel tout le monde s’attendait. Ce n’est pas encore officiel, mais c’est pour ceux qui passent de nombreuses heures avec cette application.