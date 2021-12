Battle Brothers en route vers Playstation et Xbox

Après sa sortie sur Nintendo Switch et PC, Battle Brothers, le RPG au tour par tour d’Overhype Studios, est en route vers Xbox et Playstation.

Un jeu de stratégie différent qui nous met dans le rôle d’un guerrier mercenaire. Venez voir plus…

Battle Brothers, un RPG au tour par tour déjà sorti sur PC et Nintendo Switch, est en route vers les consoles PlayStation et Xbox. Battle Brothers est un RPG de stratégie au tour par tour qui met les joueurs dans le rôle d’un mercenaire, dont l’épée sera mise à la disposition de celui qui paie le plus.

C’est un jeu qui présente des graphismes extrêmement simplistes mais, en même temps, très charismatiques et qui nous ramène à des jeux d’autres temps.

Comme je l’ai mentionné, Battle Brothers est un jeu de stratégie au tour par tour, avec des mécanismes RPG, dans lequel le joueur gère une compagnie de mercenaires, dans un monde médiéval fantastique.

Au cours du jeu et de la campagne, le joueur sera libre d’accepter diverses missions (appelées contrats), dans des scénarios créés de manière procédurale.

Le jeu est divisé en deux volets distincts. D’une part, il présente une carte stratégique qui représente le monde où vit notre mercenaire et, d’autre part, il présente une couche de combat tactique, où se disputent les affrontements.

Sur la carte stratégique, le joueur est libre de voyager où il veut et d’accepter les contrats qu’il souhaite. En cours de route, vous pouvez toujours trouver plusieurs endroits où vous pouvez trouver du butin. Vous trouverez également de nombreux ennemis à combattre et des villes où vous pourrez acheter des biens, des armes et de l’équipement. Ou même embaucher de nouveaux mercenaires.

Chaque mercenaire aura, en plus de son histoire personnelle, un ensemble de compétences spécifiques, ce qui signifie que la composition de l’équipe sera toujours un groupe multidisciplinaire.

Ce sera dans ces villes que le joueur gérera également son équipe de mercenaires et les équipera d’armes et d’équipements. Des équipements et des armes fidèlement recréés afin de représenter plus fidèlement leurs véritables représentants.

A partir du moment où le joueur entre en combat, le jeu bascule automatiquement sur la carte tactique où se déroulera l’affrontement.

Au fur et à mesure que les combats seront résolus, les éléments de notre équipe de mercenaires acquerront de l’expérience, ce qui permettra leur évolution et l’acquisition de nouveaux avantages.

Il est également prévu pour le jeu, un ensemble de variables atmosphériques qui affecteront l’équilibre de chaque combat et qui, avec le fait que chaque ennemi a ses propres capacités et armes, obligeront les joueurs à s’adapter en permanence.

L’arrivée de Battle Brothers sur Playstation et Xbox est prévue pour début 2022, sans date précise pour le moment.