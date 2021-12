La France dispose du premier bâtiment public à bilan carbone

Les bâtiments du futur seront probablement très différents de ceux que nous connaissons aujourd’hui, tant sur le plan esthétique que sur le plan des matériaux de construction. En allant dans cette direction, la France possède ce que l’on pense être le premier bâtiment public au monde à bilan carbone négatif.

La salle de sport a été construite avec un composé de chanvre.

Le cabinet français d’architecture et d’aménagement paysager de Croissy-Beaubourg, Lemoal Lemoal, a achevé la construction de ce que l’on pense être le premier bâtiment public à bilan carbone négatif au monde, la salle de sport Pierre Chevet. Il mesure environ 380 mètres carrés et comprend un espace pour les activités physiques et des vestiaires.

Le compost utilisé pour la construction du bâtiment est un mélange de chanvre avec de la chaux et de l’eau, permettant au pavillon érigé en France d’être négatif en carbone. De plus, il possède des propriétés thermiques et acoustiques et résiste au feu.

Les murs du bâtiment sont constitués de blocs composites de chanvre puis recouverts de panneaux de fibrociment, afin de protéger les blocs des intempéries.

Le composé de chanvre utilisé dans la construction à carbone négatif est un défi

Le chanvre utilisé dans le compost peut mesurer jusqu’à 4 mètres, peut être cultivé pendant 90 à 120 jours, est plus léger que le bois et peut pousser 100 fois plus vite que le chêne.

Selon le chercheur Darshil Shah du Center for Natural Material Innovation de Cambridge, le chanvre peut capturer le carbone plus efficacement qu’une forêt d’arbres.

De nombreuses études estiment que le chanvre est l’un des meilleurs convertisseurs de CO2 pour la biomasse. C’est encore plus efficace que les arbres. Le chanvre industriel absorbe entre 8 et 15 tonnes de CO2 par hectare de culture.

Révélé Darshil Shah.

Les architectes responsables du pavillon carbone négatif ont déclaré que le principal défi du composé de chanvre est de convaincre les clients qu’il s’agit d’une alternative viable au béton couramment utilisé. Après tout, le mur érigé avec le composé de chanvre semble plus rustique et moins raffiné.

De plus, bien qu’il soit plus cher que le béton, les architectes pensent qu’il peut être bénéfique à long terme en raison de ses propriétés isolantes.

