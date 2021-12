Des véhicules à roues pour l’exploration de la lune ? Cela prendra fin, à l’avenir les véhicules léviteront

Le premier véhicule électrique d’exploration spatiale à avoir foulé le sol extraterrestre était le Lunar Roving Vehicle. Ce véhicule lunaire mobile avait une masse de 210 kg et 4 roues, ce qui lui a permis d’explorer la Lune sur plusieurs kilomètres autour de l’alunissage de la sonde Apollo. De là à aujourd’hui, les rovers ont atteint Mars, on a déjà des hélices, mais les plus populaires ont des roues.

Le chemin d’évolution de ces véhicules, pièces essentielles envoyées par l’humanité vers les sols d’autres planètes et lunes, ne passe pas en roulant, mais en lévitant.

Et si sur la Lune il lévitait au lieu de rouler ?

La lune est recouverte de régolithe, une couche de roche concassée et tranchante qui pourrait constituer une menace pour les futures missions d’atterrissage en endommageant les vaisseaux spatiaux et en mettant les astronautes en danger. Alors que les principaux acteurs de l’industrie travaillent dur pour concevoir des véhicules à roues plus durables et plus efficaces, les ingénieurs du MIT proposent une solution qui n’implique même pas de toucher la surface de la Lune.

Ainsi, comme nous pouvons le voir, le MIT travaille au développement d’un véhicule capable de léviter au-dessus du terrain lunaire accidenté.

Mais comment cela serait-il possible ?

Les ingénieurs disent que cela peut être fait en utilisant « la charge naturelle de la Lune ». Cette charge naturelle fait référence à une coquille électrique qui se forme sur des corps célestes dépourvus d’atmosphère, comme notre Lune ou des astéroïdes, par exemple.

Comme ils n’ont pas d’atmosphère, la lumière du soleil atteint leur surface sans être piégée par des gaz supplémentaires. Sur notre Lune, cela provoque une charge électrostatique de la poussière par le Soleil et décolle en fait à plus d’un mètre au-dessus du sol.

L’effet est similaire à celui de frotter un ballon dans vos cheveux, puis de l’éloigner lentement.

Le véhicule proposé par le MIT utilise cette surface chargée positivement. Plus précisément, il utilise des propulseurs ioniques pour générer une force répulsive qui devrait être suffisante pour faire léviter un véhicule pesant près de 1 kg sur la Lune. Les propulseurs serviraient également à le charger.

Un rover qui ressemble plus à un OVNI

Pour mettre leur concept en pratique, les scientifiques ont commencé par créer un petit véhicule de type « soucoupe à thé » avec des propulseurs qui émettent des ions négatifs. En conséquence, le véhicule gagne une charge positive et envoie cette force contre la surface lunaire. Cependant, cela n’a pas suffi à le faire monter.

Ensuite, ils ont ajouté des propulseurs qui ont généré des ions positifs pour augmenter la charge naturelle. À l’aide d’une source de 50 kilovolts et de ce deuxième modèle, les ingénieurs ont calculé qu’un petit véhicule pouvait s’élever à 1 centimètre au-dessus du sol. Bien entendu, plus la tension est élevée, plus la force produite est importante.

En principe, avec une meilleure modélisation, nous pourrions léviter à des hauteurs beaucoup plus élevées.

Dit l’ingénieur en aérospatiale Paulo Lozano.

Ce n’est que la base d’une conception plus complexe. Cependant, en cas de succès, les futures missions sur la lune et les astéroïdes pourraient utiliser des véhicules équipés de propulseurs ioniques pour naviguer en toute sécurité sur le terrain accidenté.