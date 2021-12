La Chine aura interdit la populaire plate-forme de jeu Steam

Les joueurs connaissent Steam, la plateforme de jeu développée par Valve. C’est là que pratiquement tous les jeux sont concentrés, où la communauté des joueurs peut acheter, évaluer, obtenir différentes informations, partager des expériences et bien plus encore.

Cependant, il semble qu’en Chine, les performances de Valve aient été un peu troublées. Et selon les dernières informations, le pays asiatique aura mis Steam sur sa liste noire, et les utilisateurs ne pourront plus y accéder.

La Chine aura bloqué la version mondiale de Steam

Bien qu’une version mondiale de Steam soit disponible en Chine depuis un certain temps, elle n’a pas encore été « approuvée » par le gouvernement chinois. En d’autres termes, cela signifie que la plate-forme peut être supprimée à tout moment dans la région. Cependant, plus tôt cette année, Valve a publié une version de Steam acceptée par le gouvernement chinois, mais qui ne contient que quelques jeux précédemment approuvés par la Chine. Et pour être acceptés, les titres doivent répondre à un ensemble d’exigences très strictes, notamment en matière d’affichage de contenus violents, d’effusions de sang et de jeux de hasard.

Mais selon les dernières informations, la version mondiale de Steam a été mise sur liste noire en Chine et ne sera plus accessible. D’après ce qui a été révélé sur Reddit, Twitter et sur d’autres plateformes sociales, ce changement s’applique à la fois à la page client Steam et à la page Steam Community. À son tour, la version chinoise plus restreinte semble fonctionner correctement pour tout le monde.

Le site Web China Firewall Test indique également que les deux pages Steam sont en fait bloquées. Lors de la recherche de la plateforme, le message « TIMEOUT » apparaît, comme on peut le voir sur l’image suivante.

Pour l’instant, on ne sait pas encore avec certitude quelle sera la raison de ce problème, et le blocage n’a pas été confirmé par des sources officielles. Et si la grande majorité des utilisateurs confirme que la Chine a bloqué Steam, il y a aussi ceux qui disent pouvoir l’utiliser dans le pays sans aucun problème. D’un autre côté, il y a aussi ceux qui prétendent qu’il pourrait s’agir d’une attaque d’empoisonnement du cache DNS.

Jusqu’à présent, le gouvernement chinois n’a pas encore commenté cette affaire, malgré les demandes d’informations technologiques formulées par divers canaux.