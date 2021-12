20 véhicules électriques qui feront parler les gens en 2022 – Partie 1

La technologie avance « à la vitesse de la lumière » et, clairement, les véhicules électriques ne sont pas loin derrière – bien au contraire. À l’approche de la fin de 2021, les constructeurs automobiles accélèrent leur production pour que leurs véhicules électriques soient présents et discutent en 2022.

Rencontrez aujourd’hui 10 de la liste des 20 véhicules électriques qui seront certainement d’un grand intérêt l’année prochaine.

1. Audi E-tron GT – l’un des véhicules électriques les plus prometteurs

Il partage certaines caractéristiques avec la Porsche Taycan. En plus du look sportif, les deux moteurs électriques génèrent une puissance combinée de 469 chevaux et passent de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Il atteint une vitesse maximale de 250 km/h et une autonomie estimée à 400 km.

Il existe également un modèle RS E-tron GT plus performant avec environ 637 chevaux.

2. Cadillac Lyriq

En fait, le Lyriq est un SUV (Sport Utility Vehicle) conçu pour une nouvelle génération de passionnés de véhicules électriques modernes qui ont envisagé le Tesla Model Y, le Jaguar I-Pace et l’Audi E-Tron.

En plus du confort attendu d’une Cadillac, la Lyriq promet d’offrir une autonomie de 483 km.

L’entreprise a déjà commencé à accepter des commandes pour prendre sa place sur la ligne de production.

3. 2022 Chevrolet Bolt EUV

C’est nouveau mais familier. C’est un SUV à traction avant, qui plaît pour son espace et son rapport qualité-prix.

Il a 204 chevaux et une autonomie de 400 km.

Ce tramway peut se démarquer par son prix abordable, compte tenu des propositions de ses concurrents les plus directs.

4. Audi Q4 E-tron – véhicule électrique de luxe

L’Audi Q4 E-tron offre une option pour ceux qui recherchent un SUV de luxe.

La propulsion arrière du Q4 E-tron 40 propose un seul moteur électrique et 201 chevaux, tandis que le Q4 E-tron 50 possède deux moteurs électriques d’une puissance combinée de 295 chevaux.

Il y a aussi un modèle Sportback à considérer. Principalement pour la qualité des matériaux qui font de ce tramway une proposition très intéressante.

5. Ford E-Transit

Lorsque vous devez transporter beaucoup de marchandises ou de passagers, le Ford E-transit peut être le véhicule idéal, mais avec zéro émission.

Malgré une autonomie de seulement 200 km, Ford prévoit que ces véhicules électriques seront une option pour les entreprises de livraison.

Cette nouvelle année peut être le changement qui est également attendu dans le segment commercial des marchandises. Plus d’autonomie, plus de puissance de recharge et des prix qui peuvent séduire les entreprises.

6. Ramassage de canoë

Avec un design inhabituel, il sera lancé l’année prochaine et est présenté comme un véhicule spécialement conçu pour les plus aventureux. Sa portée est estimée à 400 km.

Cette camionnette travaille pour vous. Nous concevons des accessoires pour les personnes qui l’utiliseront pour le travail, les week-ends ou l’aventure. S’adapte à tout.

Tony Aquila, Canoo.

Ce pari sur le segment « nouveau » des tramways semble être encore dans un « bain-marie », mais il pourrait apporter un coup de pouce nécessaire au marché du pick-up.

Cette marque et ce produit ont été la cible de beaucoup de curiosité ces dernières années.

7. Fisker Océan

Désormais, même de toutes nouvelles entreprises se joignent à la fête. Fisker a été fondée en 2016. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails, c’est un modèle à prendre en compte.

Il dispose de quatre versions et d’une autonomie de 562 km. Les premières unités arriveront sur le marché, si tout se passe comme prévu, fin 2022.

8. Ford F-150 Lightning

Il est livré avec deux options de batterie pour jusqu’à 483 km d’autonomie, et avec les dernières technologies, à un prix relativement abordable.

Charge utile jusqu’à 907 kg et capacité de remorquage jusqu’à 4,535 kg.

Les chiffres sont encore des estimations, mais Ford s’attend à ce que ce véhicule électrique ait une accélération de 0 à 100 km/h d’environ 4 secondes.

9. BMW i4 – nom fort dans cette liste de véhicules électriques

La nouvelle voiture électrique de BMW offre un style similaire à la Grand Coupé, avec une face avant distincte, et avec un double moteur à quatre roues motrices sur le modèle M50.

La portée estimée est de 590 km. La marque allemande parie ici tout et sera un atout pour le marché 2022.

10. Bollinger B1 et B2

Après plusieurs retards de production, on peut voir certains de ces modèles fin 2022.

Semblables aux Land Rover classiques, ces véhicules électriques visent à offrir 320 km d’autonomie avec zéro émission.

Il a un aspect rugueux, dur et hostile. Cependant, d’après ce que nous avons vu, c’est à quel point ces monstres d’argile sont appétissants.

En plus de ceux-ci, beaucoup d’autres viendront. 2022 s’annonce comme une année pleine pour l’avancée du monde des véhicules électriques. Il faudra s’asseoir et profiter de la puissance de ces machines !

