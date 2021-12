Malware Joker : supprimez cette nouvelle application infectée de votre Android maintenant

De temps en temps, nous mettons en garde contre les applications infectées par des contenus malveillants et pouvant mettre nos smartphones en danger. Dernièrement, nous avons parlé du malware Joker qui affecte les applications sur les appareils Android et qui continue d’infecter le Google Play Store.

Il existe donc maintenant une autre application populaire qui contient ce malware. L’application infectée par Joker rejoint ainsi la gamme d’applications signalées comme malveillantes où vous pouvez trouver des applications de messagerie instantanée, des scanners de documents, des applications de sécurité, parmi bien d’autres. Donc, si vous avez l’une de ces applications sur votre Android, vous devez les supprimer maintenant !

Supprimez cette application contaminée par le malware Joker de votre Android

Joker est un malware qui a hanté les appareils Android avec sa présence qui insiste pour ne pas quitter le Play Store. En ce sens, de nouvelles applications infectées sont souvent publiées afin que les utilisateurs puissent les supprimer de leur système et protéger leurs données contre le vol de programmes contaminés. La société Pradeo a prêté attention à ce malware et l’a déjà détecté dans des centaines d’applications depuis l’année 2017.

Ainsi, il y a maintenant une autre application infectée qui a été révélée et rejoint une longue liste d’applications infectées par Joker, qui est fréquemment mise à jour par Pradeo, et que vous devez ensuite rapidement supprimer de votre smartphone Android.

Color Message – la nouvelle application infectée par Joker

L’application s’appelle Color Message et a déjà été téléchargée sur plus de 500 000 smartphones Android. Il a été développé par Patrick S. Smith et a déjà reçu 1 874 avis, obtenant une note de 4,1 dans la boutique d’applications du système d’exploitation de Google. Cependant, l’application maintiendrait les connexions avec les serveurs russes.

En essayant d’accéder à l’application, nous avons constaté qu’elle avait déjà été supprimée par Google et n’était donc plus disponible. Par conséquent, bien que ce ne soit plus un risque pour ceux qui ne l’avaient pas encore installé, le problème réside dans les plus de 500 000 appareils pour lesquels Color Message a été installé.

Color Message rejoint ainsi la liste de plusieurs applications que vous devez installer, parmi lesquelles on en trouve d’autres, telles que :

Sécurité AppLock – plus de 10 000 installations

Scanner pratique 2 – plus de 100 000 installations

Message push : SMS et SMS – plus de 10 000 installations

Fond d’écran Emoji – plus de 10 000 installations

Scanner de documents séparé – plus de 50 000 installations

Fingertip GameBox – plus d’un millier d’installations

Vous pouvez toujours voir plus d’applications que nous révélions ici, et si vous constatez que vous en avez une installée sur votre Android, nous renforçons l’alerte afin que vous les supprimiez immédiatement.