Taxe Biden : les dirigeants d’entreprises technologiques vendent des actions

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, s’est dit « marre » de voir les grandes entreprises ne pas payer d’impôts proportionnels à leur taille. En ce sens, une taxe a été créée, connue sous le nom de « taxe Biden » ou « taxe à un million de dollars ».

Pour éviter une telle taxe, les dirigeants des plus grandes entreprises technologiques mondiales ont déjà vendu environ 25 milliards d’euros d’actions cette année.

Taxe Biden : les actions technologiques rapportent 25 milliards

Selon une publication de Bloomberg, les dirigeants de Tesla, Amazon et Facebook ont ​​vendu deux fois plus d’obligations à partir de 2020 pour éviter la taxe dite Biden.

Les ventes d’obligations ont commencé après que le Congrès américain a adopté la « taxe Biden », également connue sous le nom de « taxe du million de dollars », qui obligera les multinationales à payer 5 % sur les bénéfices non divulgués supérieurs à 10 millions de dollars (environ 8,8 millions d’euros) ou 8 %. sur des revenus supérieurs à 25 millions de dollars (22,1 millions d’euros).

Les mesures fiscales visent à lever environ 202 milliards d’euros au cours des 10 prochaines années pour alimenter l’agenda économique du président américain et de ses successeurs. Cependant, malgré son approbation, la taxe est annulée selon Bloomberg.

Dans la liste des dirigeants qui ont vendu des actions, on retrouve Elon Musk, propriétaire de Tesla, qui a jusqu’à présent échangé 8,9 milliards d’euros d’actions, ce qu’il n’a plus fait depuis 2018. Même ainsi, Musk paiera 9,7 milliards d’euros d’impôts. Jeff Bezos (8,8 milliards) d’Amazon, Mark Zuckerberg (3,9 milliards) de Meta/Facebook et les co-fondateurs de Google Larry Page (1,4 milliard) et Sergey Brin (1,3 milliard) millions).

Elon Musk reste l’homme le plus riche du monde avec 215,5 milliards d’euros. Le fondateur de Tesla et de SpaceX parvient même à dépasser le PIB portugais (Produit Intérieur Brut), qui est de 205 milliards, selon le CM.

Jeff Bezos apparaît à la deuxième place, avec 177,5 milliards d’euros. Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Steve Ballmer et Larry Ellison sont dans le TOP 10.