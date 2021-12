Des serveurs HP avec des processeurs AMD EPYC ont été piratés pour exploiter Raptoreum

Début novembre, nous parlions ici de la crypto-monnaie Raptoreum, inconnue de beaucoup d’utilisateurs. Et l’une des grandes différences de cette pièce par rapport aux plus populaires est qu’elle peut être extraite via des processeurs AMD.

Mais comme il s’agit d’un marché attractif, il est désormais d’actualité que des serveurs HP équipés de processeurs AMD EPYC 9000 ont été piratés pour exploiter Raptoreum. Et selon les données, les criminels ont réussi à collecter 3,4 millions de crypto-monnaie d’une valeur d’environ 110 000 dollars.

Des serveurs HP piratés pour exploiter Raptoreum

Selon les dernières informations, les serveurs de HP, qui reposent sur de puissants processeurs AMD EPYC, ont été piratés pour exploiter la crypto-monnaie Raptoreum. Cela s’est produit en raison des serveurs ayant une vulnérabilité Java critique et grâce à l’exploit Log4J, une personne non identifiée a réussi à prendre le contrôle des serveurs basés sur l’AMD EPYC 9000 de HP et à transformer tout le matériel en un puissant mineur de crypto-monnaie.

Le processus a doublé le taux de hachage de la pièce Raptoreum de 200 MH/s (mégahash par seconde) à 400 MH/s, avant que la plupart des machines concernées ne soient arrêtées. Le piratage a été découvert lorsque les créateurs de la crypto-monnaie ont remarqué pour la première fois une augmentation inhabituelle du taux de hachage depuis le 9 décembre, de 200 MH/s à 400 MH/s. Et cette augmentation proviendrait d’une seule adresse de porte-monnaie numérique.

Les pirates ont géré 3,4 millions de Raptoreum

À la chaîne d’information EIN NewsDesk, l’un des meilleurs programmeurs de Raptoreum a expliqué que :

Au cours de l’attaque, de nombreux serveurs ont été piratés, chacun produisant une quantité importante de puissance de hachage dans l’équipement de serveur haut de gamme. Très peu d’organisations dans le monde disposent de ce type de matériel, ce qui rend extrêmement improbable que l’attaque ait été menée via le propre matériel du sujet. Grâce à une enquête privée, il existe désormais des preuves solides suggérant que le matériel de serveur Hewlett-Packard avec AMD EPYC 9000 était utilisé pour extraire les pièces Raptoreum. Nous avons constaté que les mineurs qu’ils utilisaient ont reçu des surnoms de HP et ont été brusquement arrêtés, ce qui soutient la spéculation qu’il s’agissait d’un cambriolage de l’entreprise suivi d’un correctif sur les serveurs. L’exploitation minière Raptoreum Log4J a commencé le 9 décembre et s’est terminée le 17 décembre. Au cours de cette période, les pirates ont réussi à obtenir environ 30% de la récompense totale du verrouillage, ce qui se traduit par environ 3,4 millions de Raptoreum, d’une valeur d’environ 110 000 $ au 21/12/2021. Bien que l’activité ait considérablement diminué, l’exploitation minière est toujours active à ce jour, il semble donc qu’une seule machine premium n’ait pas encore été réparée.

Sur les 3,4 millions de Raptoreum collectés dans le portefeuille, les pirates ont réussi à déplacer environ 1,5 million, en les encaissant via la plateforme CoinEx. Les 1,7 million restants de la monnaie ont été laissés en sommeil, peut-être parce que les criminels attendent que la monnaie s’apprécie encore plus. Cependant, cette action n’a pas affecté de manière significative l’évaluation de la monnaie numérique.