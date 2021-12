Astuce : Vous voulez obtenir les mises à jour MIUI avant tout le monde ? Activez cette option sur votre Xiaomi

Xiaomi et de nombreux autres fabricants de smartphones créent des versions d’essai de leurs personnalisations Android. Ils veulent que les utilisateurs les testent et les évaluent, puis soient finalement libérés.

Ceux-ci sont accessibles, mais pas toujours facilement et directement. Xiaomi a facilité les choses avec MIUI et une simple option suffit pour garantir cet accès. Voyez comment vous pouvez le faire sur votre smartphone et voyez avant toutes les nouvelles.

L’arrivée de MIUI 13 est attendue très prochainement, avec toutes ses nouveautés et améliorations. Xiaomi devrait présenter cette nouveauté la semaine prochaine, puis ouvrir l’accès à cette nouvelle version et à son actualité à tous les utilisateurs.

Pour recevoir à l’avance les actualités MIUI, il vous suffit d’activer une simple option sur votre smartphone. Cela ouvrira la porte à un accès anticipé à ces nouvelles versions, sans aucune inscription ni définition compliquée sur le smartphone.





Commencez par ouvrir les paramètres MIUI, puis choisissez immédiatement la première option présentée dans la liste totale. Nous parlons de À propos du téléphone mobile, qui figure en tête des options auxquelles l’utilisateur a accès sur un smartphone Xiaomi.

À l’intérieur, les utilisateurs ont accès aux mises à jour MIUI. En haut à droite se trouve l’accès au menu, que vous devez ouvrir pour continuer. L’option Mettre à jour les paramètres doit être choisie pour continuer le processus.





Cette nouvelle zone a plusieurs options, où vous pouvez trouver celle que vous recherchez pour avancer dans le processus de configuration. Ensuite, consultez l’entrée Recevoir les premières mises à jour, que vous devez activer pour accéder rapidement aux nouvelles versions de MIUI.

C’est de cette manière simple que Xiaomi donne accès aux nouvelles versions de MIUI sans aucun problème. Si vous voulez prendre un risque avec ces versions, qui ont naturellement déjà une certaine stabilité, il vous suffit de suivre ces étapes rapides que nous vous avons présentées maintenant.