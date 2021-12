App Store : Apple doit accepter les paiements externes sur les applications de rencontres aux Pays-Bas

L’App Store, l’App Store d’Apple, a fait l’objet de critiques et d’enquêtes dans de nombreux pays. Concrètement, c’est la forme de paiement, que la plupart souhaitent ouvrir à d’autres alternatives.

Les décisions se sont accumulées et il y a maintenant une décision de plus. Aux Pays-Bas, Apple a reçu l’ordre d’ouvrir des systèmes de paiement intégrés pour les applications de rencontres et dispose de quelques jours pour le faire.

Système de paiement ouvert dans l’App Store

La décision est intervenue vendredi dernier et a été rendue par l’ACM (Autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés). Déclare qu’Apple devra autoriser les applications de rencontres à avoir accès à d’autres méthodes de paiement externes.

Selon l’ACM, le « conditions irrationnelles de l’App Store » ne permettez pas aux applications d’avoir les mêmes chances équitables. La domination d’Apple lui donne un avantage unique sur les autres.

Axé uniquement sur les applications de rencontres

Ainsi, ACM veut équilibrer cette situation et donner aux programmeurs un moyen d’avoir un revenu plus élevé. L’enquête portait sur ce sujet, mais elle se concentre désormais sur des applications de rencontres comme Tinder, Match.com ou OkCupid.

Avec cette décision d’ACM, les programmeurs sont en mesure de contourner les 30 % facturés par Apple pour chaque vente. Ils ont la possibilité d’avoir leurs propres systèmes ou de diriger leurs utilisateurs vers des systèmes autres que ceux du géant de Cupertino.

Les programmeurs veulent cette nouvelle chose

L’ordre qui a été émis doit être appliqué immédiatement et doit être exécuté avant le 15 janvier. Si Apple ne respecte pas ce délai, il se verra infliger une amende de 5 millions d’euros par semaine, dans la limite de 50 millions d’euros.

Bien entendu, Apple a déjà réfuté ces accusations de position dominante et a fait appel de la décision d’ACM. Cette étape est une autre étape que le géant a franchie pour s’assurer que l’App Store maintient son système de paiement pour les applications, sans avoir à ouvrir ce composant à des tiers.