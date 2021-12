Galaxy Watch4 and Co. : Les meilleures applications pour WearOS

Le système d’exploitation Google Wear OS, conçu pour les montres intelligentes, propose depuis longtemps des dizaines d’applications qui peuvent tirer le meilleur parti de votre montre. Pour les propriétaires de la nouvelle Samsung Galaxy Watch4, la vaste gamme est même un territoire inexploré. Mais quels applications, outils et jeux en valent la peine ?

Ce sont mes préférées et (jusqu’à présent) les meilleures applications pour Wear OS …

Table des matières

Applications de navigation pour Wear OS

Komoot

Juste à temps pour le lancement de la première Galaxy Watch de Samung avec Wear OS, Komoot a sorti la nouvelle application smartwatch, qui peut être une aide discrète mais très pratique, en particulier pour les amateurs de randonnée et de sport. Créez vos itinéraires sur votre smartphone ou votre ordinateur – votre montre vous indiquera alors le chemin vers votre destination ou vous avertira acoustiquement. Alternativement, vous pouvez suivre vos itinéraires et les enregistrer à la fin. C’est pratique, informatif et techniquement bien résolu.

Komoot sur la smartwatch est pratique. (Photo : Komoot)

La version Smartwatch de Komoot est gratuite, mais nécessite Komoot sur le smartphone et les cartes qui y ont déjà été achetées.

Citymapper

Citymapper est une application plutôt cool car vous pouvez pratiquement comparer toutes les options de voyage. Qu’est-ce qui va plus vite dans une ville comme Berlin ? Bus, taxi, vélo, covoiturage, train ou même à pied ? L’application vous le dit et présente toutes sortes d’options. Après avoir créé un itinéraire vers une destination souhaitée, vous recevrez la navigation et d’autres informations pertinentes envoyées à la smartwatch.

Citymapper vous montre le moyen le meilleur et le plus rapide. (Photo : Citymapper Limited)

Citymapper prend en compte toutes sortes de « petites choses ». De cette façon, vous pouvez éviter les heures de pointe ou essayer de nouvelles façons de vous rendre au travail. Les fonctionnalités Pro sont disponibles pour 2,99 euros par mois sous forme d’abonnement. Le seul point d’achoppement : jusqu’à présent, l’application vraiment propre et bien programmée n’a pris en charge que certaines villes. Nuremberg, Mannheim, Hanovre et Brême sont incluses, tandis que des villes d’Allemagne de l’Est telles que Dresde ou Leipzig sont toujours portées disparues.

Carte de stockage

Votre portefeuille vous donne l’impression d’avoir 100 cartes bonus et fidélité ? Numérisez-les avec Stocard sur votre smartphone et, si besoin, appelez-les directement sur la smartwatch avec Wear OS. En plus de presque tous les fournisseurs connus (Payback, Mediamarkt, Ikea Family, etc.), vous pouvez également ajouter manuellement des petites entreprises ou des magasins locaux. Les cartes client en plastique peuvent rester à la maison à l’avenir, tant que vous avez votre montre avec vous.

Stocard vous permet de numériser les cartes clients. (Photo : Stocard)

L’application Smartwatch de Stocard se limite « seulement » à afficher le code-barres de la carte précédemment sélectionnée, mais cela suffit pour voir le programme comme une véritable valeur ajoutée.

Apporter!

Même si j’utilise personnellement Google Notes pour les listes de courses, Bring doit être mentionné pour tous ceux qui aiment chasser les bonnes affaires et utilisent souvent des produits de marque. Créez facilement des listes de courses seul, en famille ou même entre amis en sélectionnant les produits parmi les catégories et en définissant la quantité. C’est merveilleusement rapide et même amusant. Vous pouvez également trouver des offres locales de supermarchés dans l’application. Ou vous pouvez vous inspirer sous forme de recettes. Gentil.

Vous pouvez appeler les listes de courses directement sur la smartwatch. (Photo : Apportez ! Laboratoires)

Sur la smartwatch, par exemple, vous pouvez ouvrir la liste de courses que vous avez créée dans le supermarché, mettre quelque chose sur des listes ou même appeler vos cartes client enregistrées. Tout cela est gratuit – pour cela, il n’y a certainement pas de coïncidence entre les listes de produits de fabricants de produits alimentaires bien connus.

Applications de streaming pour Wear OS

Spotify

Spotify for Wear OS est dans une certaine mesure une application compagnon pour le « grand » Spotify sur smartphones ou ordinateurs. Mais cela ne rend pas l’application moins indispensable pour les propriétaires d’une smartwatch. Sélectionne en un rien de temps des listes de lecture, des albums ou des podcasts, que vous lisez soit directement sur la montre via des haut-parleurs intégrés (pas particulièrement utiles) soit via des écouteurs connectés ou des haut-parleurs intelligents. Ainsi, la smartwatch se mue en télécommande.

Spotify sur une montre connectée avec Wear OS est essentiel – pour les utilisateurs du service. (Photo : Spotify)

Bravo : téléchargez de la musique pour une utilisation hors ligne afin de pouvoir laisser votre smartphone à la maison pendant que vous courez. Bien sûr, tout cela ne fonctionne que si vous avez un compte Spotify payant.

Applications de productivité pour Wear OS

Remarques Google

Tapez rapidement une liste de courses, enregistrez de petits rappels ou notez de bonnes idées lors de vos déplacements – pour moi, Google Notes est une petite et excellente application avec une connexion cloud et une prise en charge des montres intelligentes. Par exemple, vous pouvez appeler votre liste de courses virtuelle que votre partenaire a créée pour vous peu de temps auparavant sur la montre-bracelet. Je pense que c’est une bonne chose. De plus, la création de listes de contrôle, de listes et d’autres formats reste extrêmement simple et intuitive.

Bien sûr, vous pouvez également rédiger rapidement des notes. (Photo : Google)

Si vous n’avez pas encore prêté attention à Google Notes, essayez l’application sur votre smartwatch, votre smartphone ou votre PC. Grâce à la synchronisation automatique, vous êtes bien entendu toujours à jour et Google Notes est également gratuit.

Perspectives

En fait, je ne suis pas un grand fan de vérifier mes e-mails (professionnels) sur mon smartphone lors de mes déplacements. Mais depuis que j’utilise Outlook de Microsoft, ça me va. La raison : le programme de messagerie est capable de différencier les e-mails « pertinents » et « généraux ». E-mails qui me sont explicitement adressés, réponses à des conversations importantes – mon téléphone portable les affiche sous forme de notification. Et comparé aux newsletters, spams et autres messages, c’est plutôt peu.

Outlook est également parfaitement logique sur une montre connectée avec Wear OS. (Photo : Microsoft)

C’est ici qu’Outlook for Wear OS entre en jeu : si vous le souhaitez, vous n’obtiendrez que les e-mails vraiment pertinents affichés, mais vous pourrez également consulter et répondre régulièrement à vos e-mails sur le petit écran de la montre. Ce n’est pas très confortable, mais dans les possibilités limitées d’une « urgence » ou lorsque les choses doivent être faites rapidement, tout va bien. Et si vous possédez une montre connectée avec module LTE intégré, vous n’avez même pas besoin du WiFi ou du smartphone connecté pour consulter vos e-mails en déplacement.

Appareil photo un

Utiliser le smartphone comme moniteur pour bébé – c’est un peu vieux chapeau. Camera One est donc intéressant, car il abuse également de la smartwatch pour « surveiller » les jeunes. L’idée est simple : placez votre smartphone connecté à la montre près du lit et lancez l’application Camera One sur le téléphone. Via la smartwatch, vous pouvez voir l’enfant sur le petit écran soit en permanence, soit uniquement lorsqu’il y a des bruits et des vibrations. Drôle et pratique.

Camera One est également une bonne application de déclenchement à distance pour Wear OS. (Photo : Shuisky)

De plus, Camera One est également un déclencheur à distance réussi pour l’appareil photo du téléphone portable. Le réglage des paramètres de la caméra directement via la smartwatch et le changement rapide entre les caméras avant et arrière sont bien résolus. La version complète coûte 2,99 EUR une fois ou 1,99 EUR avec un abonnement annuel.

Applications et jeux de sport pour Wear OS

Sept – Défi d’entraînement de 7 minutes

Seven ne remplace pas un entraînement professionnel, mais l’application est bien adaptée à quelques exercices physiques. Surtout parce que vous n’avez pas besoin de votre smartphone pour cela sur la smartwatch.

7 minutes de temps peuvent être trouvées chaque jour. (Photo : Périgée)

Le programme présente au hasard des exercices simples que vous pouvez faire en sept minutes au total. L’objectif est de faire de l’exercice tous les jours pour améliorer votre condition physique.

Pet Quest (et d’autres jeux pour Wear OS)

Il existe quelques bons jeux pour votre Smartwatch avec Wear OS, mais vous pouvez vraiment les compter sur une main. La bonne chose à ce sujet est que les jeux de rôle classiques ont trouvé leur place sur les montres, y compris Combat Wear 2 ou Gun’s’n’Glory Heroes.

Tamagotchi avec une différence. (Photo : Tortue récursive)

Cependant, je suis resté coincé avec Pet Quest pendant plus longtemps. C’est une sorte de Tamagotchi avec toute une série de mini-jeux et même une partie micro-rôle qui n’est pas sans rappeler la première aventure « Zelda ». PetQuest n’est pas trop complexe et étendu, mais le passe-temps idéal si vous avez besoin de quelque chose pour jouer en déplacement.

Alternativement, nous recommandons Infinity Loop et 2048, qui peuvent également être installés sur votre montre Wear OS.