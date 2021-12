Le One UI 4.1 de Samsung est en préparation et ces smartphones le recevront

Samsung prépare la One UI avec la nouvelle version d’Android. Celui-ci a été lancé pour certains smartphones de la marque, toujours de manière maîtrisée et à un rythme plus lent que prévu.

Maintenant, et selon des informations non officielles, il y a quelque chose de nouveau en route. La prochaine mise à jour est également en préparation et le One UI 4.1 a déjà une date de sortie. On sait aussi que les smartphones recevront cette nouvelle version.

La mise à jour des smartphones Samsung vers Android 12. Le One UI 4 est disponible pour les Galaxy S21 et Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, toujours uniquement sur certains marchés et avec quelques revers.

La grande nouvelle est que Samsung a déjà commencé à regarder la prochaine version, avec quelques améliorations et changements. Celui-ci, appelé One UI 4.1, sera l’évolution naturelle de la mise à jour désormais disponible. Celui-ci devrait arriver dès février.

Une chose que cette nouvelle version est connue pour apporter des améliorations générales à sa stabilité. La résolution des problèmes sera également au centre de cette nouvelle mise à jour, elle peut donc être utilisée sans limitations.

La liste ci-dessus, qui n’est pas officielle, contient des smartphones Samsung qui recevront très probablement cette nouvelle version. Il existe quelques différences pour les équipements qui recevront désormais la mise à jour en cours.

Concernant le One UI 4.1, il est également prévu que cette version dispose d’une meilleure gestion de l’alimentation et d’une plus grande autonomie. Il dispose également d’une gestion améliorée de la RAM et de nouvelles fonctionnalités pour l’appareil photo. Enfin, le S-Pen recevra de nouvelles fonctionnalités.

Reste alors à attendre ce que Samsung prépare pour ses smartphones. Reste à recevoir Android 12 puis à attendre le One UI 4.1 et toutes les nouveautés que la marque prépare.