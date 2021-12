L’application Apple Maps est meilleure que la concurrence ? Apple dit oui et explique

Les cartes Apple Maps sont très bonnes et au cours des dernières années, la société de Cupertino s’est efforcée d’apporter le meilleur aux utilisateurs. Cependant, dans ce domaine, Google a toujours le domaine. Des cartes plus précises, détaillées et avec un lien fort avec le commerce. Face à ces atouts, Apple affirme que les utilisateurs d’iPhone devraient choisir Apple Maps pour trois raisons.

Les raisons sont légitimes, notamment parce que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont le meilleur des deux mondes. Ils ont Apple Maps et Google Maps. Mais est-ce que Maps est meilleur que Maps ?

Les cartes Apple sont-elles les meilleures ?

David Dorn est directeur du département Logiciels et services d’Apple. Dans une interview avec CNN, cette personne, avec Meg Frost, responsable du design chez Cupertino, et travaillant également sur le service Maps, a décrit quelques nouvelles fonctionnalités introduites dans iOS 15 et a expliqué les raisons pour lesquelles elles comprennent que les utilisateurs d’iPhone doivent utiliser Apple Maps et non des produits concurrents tels que Google Maps et Waze.

Selon Dorn, il y a trois raisons pour lesquelles Apple Maps est le meilleur choix :

Apple investit massivement dans le service Maps pour l’améliorer. La confidentialité est toujours un problème central pour Apple et, pour cette raison, Apple Maps ne collecte pas de données sur les utilisateurs, leur localisation. Apple Maps fait partie de l’écosystème Apple et s’intègre parfaitement à d’autres services et appareils.

Les efforts d’Apple pour améliorer son application et sa plate-forme de navigation sont visibles sur iOS 15. Beaucoup plus de détails 3D ont été ajoutés dans certaines régions de Londres, New York et Los Angeles, ainsi que dans de nombreuses autres villes de la planète, comme certaines du Portugal. De plus, et c’est un détail clé, le système de navigation a été mis à jour, étant désormais plus fonctionnel et précis.

L’application est plus agréable à l’œil et des fonctionnalités telles que Regardez autour de vous sont plus fiables que des fonctionnalités similaires d’autres joueurs. Mais il y a plus !

Et si l’utilisateur possède un iPhone et une Apple Watch, il peut utiliser Apple Maps pour une « expérience mains libres ». Grâce à un retour tactile sur son poignet, le porteur peut savoir quand tourner à gauche ou à droite lors de l’utilisation des instructions de marche, car la montre touchera subtilement son poignet. C’est une caractéristique que les responsables soulignent comme étant une expérience fantastique dans l’utilisation de ces services.

Ces cartes sont cependant un élément fondamental de certains services Apple. Comme, par exemple, Find Network. Avec les AirTags et autres localisateurs d’objets, ainsi que la zone Personnes, les cartes offrent beaucoup d’interactions, et c’est le point important lorsqu’on se réfère à l’écosystème.





Ensuite tout ce qui peut être utilisé soit au niveau de CarPlay, soit avec Siri. En ce sens, les gens ont tendance à utiliser davantage, ils ont tendance à préférer ces services. Cependant, peut-on dire qu’il est supérieur à Google ? Probablement pas encore. Mais c’est sur la bonne voie !