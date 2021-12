Les premières puces 3 nm de TSMC pourraient être pour Apple et Intel

Il ne nous faut pas longtemps pour entrer dans la nouvelle année et, avec elle, de nombreuses innovations technologiques, en particulier des innovations dans le segment de l’industrie du matériel. Et tandis que le marché des appareils mobiles a les yeux rivés sur les nouveaux SoC 4 nm, la vérité est que les yeux sont principalement tournés vers le prochain processus 3 nm.

Désormais, selon les dernières informations, le géant TSMC prévoit de lancer la production en série de sa lithographie de 3 nanomètres au quatrième trimestre 2022. Et les premières puces pourraient être destinées à Apple et Intel.

Production en série du TSMC 3 nm fin 2022

Selon les dernières rumeurs de l’industrie, TSMC prévoit de lancer la production en série de son processus de fabrication en 3 nm d’ici la fin de l’année 2022, avec de nouvelles consultations au cours des trois derniers mois. Nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce que ces puces arrivent avant le quatrième trimestre de l’année prochaine.

Par ailleurs, il est également indiqué que toute la production initiale de wafers avec cette lithographie sera partagée entre Apple et Intel. En tant que tel, AMD peut être laissé de côté et attendre le prochain lot. Ou cela pourrait être un autre signe que le fabricant de processeurs Ryzen et Radeon Graphics quittera TSMC pour Samsung Foundry.

Malgré la rivalité entre Intel et TSMC, du fait du secteur industriel, il semble qu’en tant que client, le deal avec l’entreprise américaine se passera très bien avec le géant taïwanais. D’après ce qui a déjà été évoqué ici, Intel pourrait même être l’un des principaux clients de TSMC en 2023. Cependant, il est également indiqué que le leader des semi-conducteurs souhaite que l’entreprise américaine paie d’avance pour avoir accès à ses plaques 3nm.

De cette façon, on s’attend à ce que 2022 nous apporte de nombreuses nouvelles intéressantes et puisse également révéler de nouvelles entreprises et, qui sait, des produits que nous n’imaginons même pas encore.