Quels sont les mots de passe les plus utilisés ? La priorité reste la plus simple et la moins sûre

Les mots de passe sont indispensables et la garantie de beaucoup pour protéger vos données. Bien sûr, ils devraient être aussi sûrs et complexes que possible, mais ce que vous voyez, encore une fois, c’est que les plus utilisés sont aussi les plus sûrs.

Les 50 mots de passe les plus utilisés remontent à l’évidence et à ce qui a été vu maintes fois. Les utilisateurs préfèrent la simplicité et la facilité, laissant ainsi de côté la sécurité et la sûreté.

Les mots de passe restent faibles et évidents

L’étude de la société WP Engine a abordé la question des mots de passe différemment. Il ne s’est pas contenté d’évaluer les mots choisis, mais a essayé de se concentrer sur la raison pour laquelle ils sont choisis et tout pointe vers une chose : les modèles.

Oui, nous choisissons toujours d’utiliser des mots de passe tels que « 123456 », « password », « 12345678 », « qwerty » et « 123456789 » pour nous protéger. Ce sont les 5 plus utilisées et montrent que la sécurité peut être facilement contournée.

Les défauts sont à blâmer pour le manque de sécurité

Une autre curiosité est que beaucoup choisissent d’augmenter la sécurité en ajoutant des chiffres à la fin du mot de passe. Nous avons donc le numéro 1 en haut, avec 24%, suivi du numéro 2, avec 7%, et du numéro 312, avec 3,5%. L’utilisation de noms d’utilisateurs comme mots de passe est également très courante.

Bien entendu, l’utilisation des motifs reste le choix des utilisateurs et cela se voit ailleurs. Ce que les chercheurs ont réalisé, c’est l’utilisation de chemins de mémorisation simples sur un clavier.

Impossible de garantir la sécurité des données des utilisateurs

C’est ici qu’interviennent les séquences bien connues « q1w2e3r4t5 », « asdfgh » et « qwer1234 », toutes associées aux claviers. Une seule combinaison a laissé les enquêteurs en admiration. On parle de « adgjmptw », qui a été vite trouvé. Il s’agit de la première lettre des claviers T9 sur les téléphones à clavier numérique.

Le plus intéressant dans cette étude est l’évaluation et la preuve que l’utilisation des normes est le choix des utilisateurs. Cela se fait souvent inconsciemment et pour faciliter le processus de mémorisation du mot de passe, le rendant simple à découvrir pour un attaquant.