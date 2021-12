Un voyage dans l’ancienne Perse avec The Tale of Bistun

L’empire perse est l’un des plus grands empires de l’histoire de l’humanité et au fil des ans, il a accueilli des jeux en son honneur. Le Conte de Bistun sera le prochain.

C’est une célébration de la gloire de cet empire du Moyen-Orient. Venez voir plus.

En cours de développement par les studios néerlandais Black Cube Games, composé de 10 éléments, à l’origine de titres tels qu’Electron et Shadow Blade 2, est The Tale of Bistun.

En substance, The Tale of Bistun est un jeu qui célèbre toute la grandeur et la gloire de l’empire perse et présente quelques détails qui semblent en faire un jeu intéressant pour ceux qui aiment le genre et son thème.

Comme vous pouvez vous y attendre, c’est un jeu avec une grande emphase narrative, inspiré du poème du 12ème siècle « Khosrow et Shirin » écrit par le poète Nizami Ganjavi.

Une histoire d’amour tragique entre le roi sassanide Khosrow II et la princesse Armenia Shirin, qui deviendra plus tard reine de Perse.

Dans The Tale of Bistun, le joueur incarne un maçon qui se réveille sur le mont Bistun sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé auparavant ou de la façon dont il y est arrivé. Bientôt, vous remarquez que quelque chose est arrivé à votre monde. Une étrange peste est apparue et a apporté avec elle d’innombrables dangers pour la terre, emportant la lumière et la paix de ses habitants et scellant la vie et les rendant hostiles et dangereux.

Le joueur devra surmonter tous ces dangers et rencontrera en chemin plusieurs ennemis avec lesquels il devra se battre. Cependant, pour rétablir la paix dans le royaume et poussé par une voix étrange, vous voyagerez entre le monde réel et le monde des souvenirs, ce qui signifie qu’au fur et à mesure que le jeu progresse, vous découvrirez de nombreux secrets de votre passé.

À la fin, un Mal Fondamental vous attendra. Qui sera ce Mal ? Qui sera le maçon que nous contrôlons ? Ce seront des questions auxquelles il faudra répondre à la fin du jeu…

The Tale of Bistun sortira sur PC, sans date de sortie concrète pour le moment et la future version Xbox sera disponible via [email protected]