Microsoft, Intel et GM rejoignent une liste croissante d’entreprises qui se retirent du CES

Point de vue de l’éditeur : Microsoft est le dernier titan de la technologie à se retirer du CES 2022 à Las Vegas, rejoignant des dizaines d’autres qui se sont déjà retirés du salon en personne au début de l’année prochaine. À ce rythme, il semble presque certain que le CES sera à nouveau un événement uniquement virtuel comme l’était le CES 2021.

Le Verge a été le premier à faire un rapport sur l’affaire. Selon la publication, un porte-parole anonyme de Microsoft a déclaré par e-mail qu’après avoir examiné les dernières données sur l’environnement Covid en évolution rapide, Microsoft a décidé de ne pas participer en personne au CES 2022. Au lieu de cela, la société de technologie basée à Redmond aura un présence numérique pour son Microsoft Partner Innovation Experience et son dossier de presse automobile.

Ceux qui ont compté le score savent que Microsoft rejoint une liste croissante de participants qui ont choisi de ne pas participer à l’aspect en personne du salon du mois prochain. Au moment d’écrire ces lignes, Lenovo, Intel, Amazon, GM, Google, Meta, Twitter, Pinterest, AT&T et Waymo ont annulé leurs plans en personne. T-Mobile a déclaré qu’il limiterait considérablement sa participation en personne.

La Consumer Tech Association, organe organisateur du CES, mentionné le 22 décembre que le CES 2022 aurait toujours un élément en personne. Maintenant qu’encore plus d’entreprises ont abandonné (et avec plus de chances de le faire dans les prochains jours), je serais surpris si l’organisation s’en tient à ses armes beaucoup plus longtemps.

Le Consumer Electronics Show a lieu du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas, les 3 et 4 janvier étant conçus comme des journées réservées aux médias.

Crédit image Charles Platiau, Kio