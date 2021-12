Le lancement du télescope James Webb a été un succès… Go Webb Go!

Après plusieurs retards, après plusieurs scénarios catastrophiques, nous venons d’assister à un moment historique. Cette version va radicalement changer notre regard sur l’Univers. Comme prévu, la fusée Ariane 5 a décollé du port spatial de Kourou à 12h20 le 25 décembre 2021 et le James Webb, le télescope de 8,8 milliards d’euros, se dirige déjà vers votre destination finale, loin de la Terre.

Maintenant commence un voyage de 1,5 milliard de kilomètres et six mois jusqu’à ce que nous puissions voir les premières images.

Que pouvons-nous attendre maintenant de James Webb ?

Les attentes sont élevées. Si tout continue à bien se passer et que les scénarios de catastrophe ne manquent pas, le télescope spatial James Webb mettra environ un mois pour atteindre le soi-disant deuxième point de Lagrange (L2). Une fois sur place, cet équipement nous offrira un point de vue fantastique pour analyser les confins de l’Univers.

Depuis la Terre, ce deuxième point de Lagrange se trouve à environ 1,5 million de kilomètres, et James Webb profitera du voyage pour s’installer, abaisser sa température de fonctionnement et commencer la mise en service de ses systèmes.

Cet emplacement donnera à James Webb une perspective « sans distractions » sur l’espace, lui permettant de prendre des images qui étaient jusqu’alors de la science-fiction. Cependant, il y a un gros problème : la distance à laquelle se situe Hubble permet, comme cela s’est déjà produit, qu’il est possible d’effectuer une réparation si nécessaire.

Cependant, dans le cas de James Webb, cette option est hors de question. De cette façon, soit tout est fonctionnel maintenant et pour toujours, soit quelque chose qui nécessite une intervention externe ne pourra plus jamais être corrigé.

Ainsi, ce télescope, qui a coûté 10 milliards de dollars, ne pourra plus jamais recevoir de visite humaine.

Le télescope sera toujours aligné

Après le voyage d’un mois, il faudra cinq mois à l’équipe au sol pour aligner les optiques du télescope et calibrer les instruments scientifiques. Les systèmes télescopiques seront alignés et les premières images de calibrage seront prises.

Ce sera six mois après le lancement, vers l’été 2022, lorsque le télescope commencera à fonctionner correctement et que les premières images capturées par le télescope seront prêtes à être partagées.

Les astronomes espèrent qu’avec ce télescope, du nom d’un ancien dirigeant de la NASA, l’humanité pourra obtenir plus de données sur les débuts de l’Univers. Surtout, nous espérons en savoir plus sur la naissance des premières galaxies et étoiles.